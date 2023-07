Zwei Feuerwehrleute nach Garagen- und Hausbrand verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Garagen- und Hausbrand in Marburg sind am Samstagabend zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Eine Einsatzkraft wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus untersucht und später wieder entlassen, eine weitere wurde mit Kreislaufproblemen vor Ort betreut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten zudem das Gebäude unverletzt verlassen.

Marburg - Zuvor war aus bisher ungeklärter Ursache eine Garage in Brand geraten. Das Feuer griff in der Folge auf ein geparktes Auto in der Garage und auf das Dach des angrenzenden Hauses über. Am Wohnhaus brannte der Dachboden bis zum zweiten Obergeschoss aus. Die Polizei geht derzeit von einem geschätzten Schaden von 250.000 Euro aus. Die Löscharbeiten konnten nach zwei Stunden beendet werden. dpa