Zwei Initiativen aus Hessen bekommen Denkmalschutzpreis

Zwei Initiativen aus Hessen bekommen in diesem Jahr den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Der Verein Generationenhaus Bahnhof Hümme im nordhessischen Hofgeismar und die Gesellschaft der Freunde Theater Altes Hallenbad Friedberg in der Wetterau werden mit der „Silbernen Halbkugel“ ausgezeichnet, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz am Montag in Berlin mitteilte.

Berlin - Beide Projekte gehören zu mehreren Preisträgern, die am 7. November in Hamburg geehrt werden sollen.

Der Verein in Hümme habe mit intensivem Engagement ein vom Verfall bedrohtes denkmalgeschütztes Bahnhofsensemble saniert. Inzwischen gebe es dort unter anderem eine Seniorenbegegnungsstätte und einen Spielkreis für Kleinkinder, teilten die Organisatoren mit. Die Friedberger Initiative habe ein Jugendstilbad in der Innenstadt erfolgreich saniert, es dient inzwischen als Theater und Kulturort. dpa