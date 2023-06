Zwei Jahre altes Kind überlebt Unfall in Schwimmbad

Ein zwei Jahre alter Junge ist nach einem Badeunfall in einem Freibad im nordhessischen Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) außer Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Vater des Jungen hatte demnach das Kind am Sonntagnachmittag leblos im Wasser treiben sehen und herausgezogen. Eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort gewesen sei, habe sofort mit der Reanimation begonnen, die von den alarmierten Rettungskräften fortgesetzt worden sei.

Schwalmstadt - Das Kind sei dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, hieß es.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Von einer Straftat werde aktuell nicht ausgegangen. Zuvor hatten darüber mehrere Medien berichtet. dpa