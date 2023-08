Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in der Nähe von Bad Vilbel im Wetteraukreis sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall geschah am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Bad Vilbel-Dortelweil und Karben-Kloppenheim, wie die Polizei mitteilte. Der Hergang war zunächst unklar. Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Bad Vilbel - Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen 16.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. dpa