Zwei Nüsken-Tore: Eintracht-Frauen jubeln am Saisonende

Frankfurts Nicole Anyomi (l-r), Laura Freigang, Lara Prasnikar und Sjoeke Nüsken freuen sich nach dem 4:0. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben zum Saisonabschluss in der Bundesliga ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag gegen den SV Meppen mit 6:0 (3:0). Den dritten Tabellenplatz hinter dem neuen Meister FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg und die damit verbundene Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation hatten die Eintracht-Frauen schon vorher sicher.

Frankfurt/Main - Die Nationalspielerinnen Sjoeke Nüsken (29./54. Minute), die zum FC Chelsea wechselt, und Laura Freigang (16. Minute) sowie Lara Prasnikar (25./90.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen, die damit Meppen auch in die Zweite Liga schickten. Dazu kam ein Eigentor von Anna Margraf (83.). Für Prasnikar waren es die Saisontreffer Nummer 13 und 14. dpa