Zwei Strafanzeigen nach Streit um Parkplatz

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der Streit einer Frau und eines Mannes um einen Parkplatz in Hofheim am Taunus soll zu gegenseitigen körperlichen Attacken geführt haben. Erst die alarmierte Polizei konnte nach eigenen Angaben vom Donnerstag die beiden rabiaten Autofahrer stoppen. Zwar war kein Krankenwagen bei dem Zwist am Mittwoch nötig. Die Polizei teilte aber mit: „Beide Beteiligte erwartet nun anstelle des ersehnten Parkplatzes eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.“