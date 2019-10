Zwei Taxiüberfälle in Offenbach - die Polizei hat einen Verdacht

Gleich zwei Mal wurden in dieser Woche Taxifahrer in Offenbach überfallen.

Zwei Mal wurden in dieser Woche in Offenbach Taxifahrer Opfer eines Überfalls. In einem der Fälle hatten die Täter auch eine Schusswaffe dabei. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Offenbach / Obertshausen - Nachdem am Mittwochabend bereits das zweite Mal in dieser Woche ein Taxifahrer in Offenbach überfallen wurde, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Womöglich handelt es sich in beiden Fällen um den bzw. dieselben Täter.

Der erste Raub fand am Montag, den 21. Oktober, gegen 23.15 Uhr in der Maingaustraße in Höhe der Hausnummer 20 statt. Der Täter war etwa 20 Jahre alt und hatte eine sportliche Figur. Seine Haare waren dunkel und lockig. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Jeans.

Offenbach: Täter wollten nach Obertshausen

Zum zweiten Überfall kam es am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr. Dieses Mal wurde ein Taxifahrer von zwei Tätern mit einer Schusswaffe aufgefordert, seine Brieftasche zu übergeben.

Die unbekannten Männer waren am Ostbahnhof in Offenbach in das Taxi eingestiegen. Anschließend ging die Fahrt nach Obertshausen in die Freiherr-vom-Stein-Straße. Dort angekommen, hielt einer der Täter den Taxifahrer fest, während sein Komplize den Mann mit der Waffe bedrohte.

Offenbach: Polizei bittet um Hinweise

Dem Überfallenen gelang es trotz allem noch, einen Alarm auszulösen, was die Täter schließlich zur Flucht aus dem Auto veranlasste, ohne Beute gemacht zu haben.

Die beiden gesuchten Täter waren 18 - 20 Jahre alt. Sie trugen schwarze Jacken und hatten dunkle Haare. Die Kripo schließt nicht aus, dass beide Überfälle von denselben Tätern begangen wurden und bittet die Bevölkerung, die Polizei unter Telefon 069 8098-1234 zu verständigen, wenn sie Hinweise auf die Räuber geben können.

Ihr Geld nicht schnell genug loswerden konnten Verdächtige bei einer Großrazzia im Baugewerbe. Sie warfen rund 1000.00 Euro aus dem Fenster. Ärger gibt es in Offenbach auch um die Roland Passage. Vandalismus, Dreck und Drogen sorgen dort für Unmut.

Tobias Möllers