Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind ein 61-jähriger Mann und eine 92 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Baustellen-Pritschenwagens am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 454 von Stadtallendorf kommend in Richtung Neustadt unterwegs und aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Stadtallendorf - Sein Wagen stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dessen beide Insassen durch den Aufprall so schwer verletzt wurden, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 21-jährigen Fahrer aus dem Pritschenwagen, er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutentnahme bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher angeordnet, sein Handy und die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Gutachter soll nun den Unfall rekonstruieren. Auch ein Polizeihubschrauber überflog den Unfallort für Aufnahmen. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall völlig zerstört, die Bundesstraße blieb über Stunden für die Aufräumarbeiten gesperrt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Fahrweise des 21-Jährigen machen können, wurden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden. dpa