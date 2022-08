Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Taunus

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße 3274 bei Idstein im Taunus sind zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Ein 47 Jahre alter Fahrer habe beim Auffahren auf die Landstraße den Wagen einer 53-Jährigen übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Daraufhin seien die beiden Autos ineinander gekracht. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Idstein - Ihre 13 Jahre alte Tochter, die mit im Wagen fuhr, konnte mit leichten Verletzungen an der Unfallstelle an ihren Vater übergeben werden.

Der Polizei zufolge besteht bei dem Verursacher des Unfalls der Verdacht, dass dieser zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hätte. Die Landstraße war am Abend etwa vier Stunden lang teilweise gesperrt. dpa