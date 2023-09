Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos auf Landstraße

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Im Main-Kinzig-Kreis sind bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von zwei Landstraßen zwei Menschen verletzt worden. Die Fahrerin eines Autos hatte am Montagabend beim Überqueren einer Kreuzung in der Nähe von Rodenbach ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen, ihr Wagen stieß mit diesem zusammen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Rodenbach - Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit. dpa