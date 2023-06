Ihr Tageshoroskop für den 01.07.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Mit den richtigen Schönheitsreparaturen können Sie alte Ideen jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Ein dickes Lob winkt.

Stier

Die Familie rückt bei Ihnen in den Vordergrund. Vorsicht: Harmonie lässt sich nicht erzwingen. Respekt ist hierfür der Schlüssel.

Zwilling

Was, es ist schon Samstag? Da haben Sie wohl was verpasst. Kein Wunder, bei der Menge an Arbeit, die Sie zu Hause auf Trab hält.

Krebs

Klammern Sie sich nicht mit aller Gewalt an die Vergangenheit. Wachen Sie aus diesem Traum auf, nicht dass Sie in ein Koma fallen.

Löwe

Sie werden heute mit Vorwürfen überschüttet... Schlafen Sie zwei Nächte darüber, bevor Sie sich aufregen und Konsequenzen ziehen!

Jungfrau

In einer Beziehung leiten Sie wichtige Dinge in die Wege - allerdings bekommen Sie dabei nicht alles, was Sie sich so wünschen.

Waage

Gerne verbringen Sie viel Zeit im Kreise Ihrer Familie. Sie tun alles, um Ihren Lieben und sich den Tag harmonisch zu gestalten.

Skorpion

Sie fühlen sich nicht wohl in Ihrer Haut und haben den Eindruck, andere wären besser. Machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind.

Schütze

Nehmen Sie nicht gleich die Angriffshaltung ein, wenn Sie ein Freund kritisiert. Sie wissen doch, dass er nicht ganz Unrecht hat.

Steinbock

Inneres Wachstum ist heute wichtiger als äußere Aktivitäten. Durchforsten Sie Ihr Unterbewusstsein nach neuen Ideen...

Wassermann

Die Früchte, die Sie jetzt sähen, können Sie schon in kurzer Zeit ernten. Aber pflücken Sie besser nicht die verbotene Frucht.

Fische

Leider erledigt sich nicht alles von selbst, nur weil Sie es ausgesessen haben. Nun erwischt es Sie. Drücken gibt's nicht!