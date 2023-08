Ihr Tageshoroskop für den 02.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie lieben kleine Abenteuer und Überraschungen! Die bekommen Sie an diesem Wassermann-Mond-Tag auch. Folgen Sie einer Einladung!

Stier

Es ist schön, einfühlend zu sein. Seien Sie aber vorsichtig: Aus Mitgefühl kann schnell Mitleid werden & das hilft nun nicht weiter.

Zwilling

Machen Sie heute etwas Verrücktes, etwas, das Sie aus den Socken haut. Tipp: Abends den Partner verwöhnen, er wird sich bedanken!

Krebs

Sie strahlen geradezu. Genießen Sie das Leben heute in vollen Zügen, es kommen auch wieder dunkle Tage. Tipp: Machen Sie mehr Sport.

Löwe

Liebesgott Amor hat Sie ins Visier genommen. Mit etwas Glück läuft Ihnen heute die große Liebe über den Weg. Fazit: Carpe noctem!

Jungfrau

Wahre Zufriedenheit kommt aus Ihrem Inneren und lässt sich nicht an Besitz oder Schönheit messen. Horchen Sie tief in sich hinein.

Waage

Bleiben Sie auf dem Teppich! Ihr Ziel ist zwar erreichbar, doch ohne Unterstützung werden Sie den richtigen Weg nicht finden!

Skorpion

Die Sterne machen Sie verträumt. Lassen Sie sich von diesem außergewöhnlichen Zustand nicht irritieren, genießen Sie ihn lieber!

Schütze

Sie haben heute die Gelegenheit, Missverständnisse endgültig aus der Welt zu schaffen. Danach bekommt die Liebe wieder Flügel...

Steinbock

Die Menschen sind heute extrem angespannt. Kleine Streitereien um Geld oder die Liebe stehen leider an der Tagesordnung...

Wassermann

Jemand fährt total auf Sie ab. Wenn Sie Lust auf eine Affäre haben, gehen Sie darauf ein. Aber: Mit offenen Karten spielen!

Fische

Ihr Rücken schmerzt und es ist niemand in Sicht, der Sie massieren will? Das kann sich bald ändern. Venus ist schon am Kuppeln.