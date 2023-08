Ihr Tageshoroskop für den 03.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Was für ein Tag! Der Fische-Mond verwirrt Sie und das führt zu zahlreichen Missverständnissen. Ihr Umfeld fühlt sich provoziert.

Stier

Haben Sie den Schaltknüppel abgerissen oder warum gelingt es Ihnen nicht, in niedrigerem Gang zu fahren? Anhalten, ihr Motor rotiert!

Zwilling

Wer wagt, gewinnt. Riskieren Sie ruhig mal etwas. Da Sie die Mentalität einer Katze haben, werden Sie wieder auf die Füße fallen.

Krebs

Heute haben Sie das Gefühl, dass die ganze Welt auf Versöhnung aus ist. Nutzen Sie die Chance und klären Sie alte Streitigkeiten.

Löwe

Nehmen Sie sich vormittags etwas Zeit für Experimente. Sie haben viele gute Ideen und können vielleicht neue Wege für sich finden.

Jungfrau

In der Firma gibt es gute Chancen. Was Sie jetzt noch brauchen, ist eine klare Herzensentscheidung, hören Sie auf Ihre Intuition!

Waage

Ein Rendezvous entwickelt sich anders als geplant. Sie müssen flexibel sein. Aber Unerwartetes birgt Spannung in sich. Viel Spaß!

Skorpion

Vermutlich braucht jemand Ihre Hilfe. Spenden Sie Trost und versuchen Sie, trotz Hektik und Nervosität den Überblick zu behalten!

Schütze

Sie sind freundlich und herzlich. Gut für das Privatleben, schlecht für das Geschäft. Da sollten Sie das Dauergrinsen abschalten.

Steinbock

An Ihnen kommt so leicht keiner vorbei - vor allem nicht, wenn's um wichtige Projekte geht... Abends wird es so was von sinnlich!

Wassermann

Schnell wie ein Wiesel können Sie heute alle Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen. Das gibt einen verdienten, langen Feierabend!

Fische

Versuchen Sie, Ihre Launen in den Griff zu bekommen. Dadurch belasten Sie nicht nur Ihre Freunde, sondern auch sich selbst.