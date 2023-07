Ihr Tageshoroskop für den 04.07.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Probleme meistern Sie heute mit links. So finden Sie locker zurück auf den rechten Weg und können Ihre Pläne in die Tat umsetzen.

Stier

Als Ihre beste Begleiterin erweist sich heute Ihre Intuition. Im Job und in der Liebe sollten Sie deswegen nur auf Ihren Bauch hören.

Zwilling

Ein toller Tag mit bester Laune! Die ausgelassene Stimmung sorgt für ein paar Lachkrämpfe, die Sie nicht vergessen werden.

Krebs

Hört Ihnen überhaupt jemand zu? Es ist zu bequem, Sie zu übergehen. Ändern Sie etwas daran und machen Sie sich im Job unentbehrlich.

Löwe

Sie sind glücklich und strahlen das auch aus. Kein Wunder also, dass jeder Kontakt mit Ihnen haben möchte. Nutzen Sie diese Tatsache!

Jungfrau

Vielleicht haben Sie eine geniale Idee?! Leider ebenso denkbar: Sie verstricken sich in eine rechthaberische Diskussion.

Waage

Wenn das Bessermachen genauso einfach wäre, wie das Kritisieren... Mit Ihren Vorwürfen machen Sie sich nicht gerade neue Freunde.

Skorpion

Warum so zickig? Überlegen Sie, ob es wirklich an den anderen liegt, dass Sie so schlecht gelaunt sind oder ob Sie schuld sind.

Schütze

Sie entschließen sich heute sehr schnell, Ihren Einfällen Taten folgen zu lassen. Überstürzen Sie nichts mit Ihrer Impulsivität.

Steinbock

Sie versuchen, alles unter Kontrolle zu behalten, aber das kann heute nur schwer gelingen. Probieren Sie es nicht mit Gewalt!

Wassermann

Überlegen Sie sich heute erst, wohin Sie wollen, ehe Sie loslaufen. Ansonsten irren Sie nur orientierungslos auf Umwegen umher.

Fische

Sie schwimmen auf der Erfolgswelle und genießen das in vollen Zügen. Dürfen Sie auch - das haben Sie sich schließlich verdient!