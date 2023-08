Ihr Tageshoroskop für den 04.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Fische-Mond schwächt Sie morgens noch ein wenig. Mittags wechselt er in Ihr Zeichen und schenkt Ihnen Extra-Portion Energie.

Stier

Lassen Sie sich im Job nicht von Süßholzrasplern einnehmen. Denken Sie selbständig und vertrauen Sie Ihren Entscheidungen!

Zwilling

Trotz einer anstrengenden Arbeitswoche haben Sie noch genug Power, alles zu erledigen und sich aufs Wochenende vorzubereiten.

Krebs

Sie sehnen sich nach Abwechslung. Der Abend bietet gute Chancen. Achtung: Am Vormittag will Ihnen jemand Böses. Schießen Sie zurück!

Löwe

Leidenschaftlich stürzen Sie sich in die Verwirklichung eines Vorhabens - aber nicht verzagen, wenn nicht alles nach Plan verläuft.

Jungfrau

Packen Sie die Arbeit in aller Früh an. Irgendwie läuft heute absolut nichts nach Plan. Sie leiden an erheblichen Schlafstörungen.

Waage

Seien Sie nicht immer so zögerlich. Anstatt immer 3 Schritte zurückzugehen, gehen Sie lieber 3 vorwärts. Kopf hoch und angreifen!

Skorpion

Ziehen Sie sich nicht zurück, in harmonischen Gesprächen erfahren Sie viel Neues - wichtig ist nur, dass Sie aufmerksam zuhören.

Schütze

Sie glauben nicht an Ihre Fähigkeiten und stehen sich damit selbst im Weg. Vertrauen Sie auf Ihre Talente, dann geht es aufwärts.

Steinbock

Seien Sie sachlich, schnell und flexibel, dann könnte eine wichtige Position oder eine interessante Aufgabe die Ihre werden!

Wassermann

Versprechen Sie nichts, was Sie nicht einhalten können. So vermeiden Sie Ärger mit Freunden, Kollegen und der Familie.

Fische

Wenn andere glauben, die Puste würde Ihnen ausgehen, atmen Sie tief ein und holen noch einmal das Beste raus. Bewundernswert!