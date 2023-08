Ihr Tageshoroskop für den 06.08.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sprechen Sie nicht unreflektiert aus, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie könnten eine leidenschaftliche Antwort erhalten...

Stier

Niemand hat sich gegen Sie verschworen - Sie haben bloß Ihr Selbstbewusstsein heruntergeschraubt. Glauben Sie mehr an sich!

Zwilling

Besinnliche Musik bringt Sie auf romantische Gedanken. Nutzen Sie diese Phase und stoßen Sie in bisher unbekannte Sphären vor.

Krebs

Greifen Sie heute nicht nach den Sternen. Behalten Sie lieber Bodenhaftung, sonst wird die harte Landung sehr schmerzhaft sein.

Löwe

Ruhig bleiben! Zappeln Sie weniger herum & hören Sie um so aufmerksamer zu - das können Sie doch sonst auch. Ansonsten hilft Valium

Jungfrau

Manchmal findet man etwas längst verloren Geglaubtes an der Stelle, an der man es am wenigsten vermutet. Schauen Sie dort nach.

Waage

Nie vergessen: Niemand anders ist für Ihr Leben verantwortlich, und niemand anders kann es für Sie leben und zum Erfolg führen.

Skorpion

Lassen Sie sich heute bloß nicht zu viel gefallen - übertriebene Machtkämpfe sollten Sie allerdings ebenso vermeiden. Schwierig!

Schütze

Der Boden unter Ihren Füßen ist wieder fest und kritische Bemerkungen können Sie nicht mehr manipulieren. Ihre Zeit ist gekommen!

Steinbock

Alles dreht sich um Gefühle, Liebe... Und Sie kommen super an, jeder will Sie kennen lernen. Genießen Sie das Bad in der Menge!

Wassermann

Sie laufen in offene Arme mit Ihrem wunderbaren Charme! Da Ärger ausbleibt, ist es ein Tag, um Kleinigkeiten zu erledigen!

Fische

Wo Sie auch auftreten - das andere Geschlecht schmilzt dahin. Sie können Ihre Qualitäten als Flirtexperte unter Beweis stellen.