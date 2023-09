Ihr Tageshoroskop für den 06.09.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Bevor Sie ungeduldig, frustriert oder gar aggressiv werden, sollten Sie einfach jemanden zu irgendeinem Wettbewerb herausfordern!

Stier

Mars sorgt für eine unangenehme Stimmung im Büro. Mit Ihrer Herzlichkeit können Sie aber schnell wieder alles zum Guten wenden.

Zwilling

Ehrlichkeit und Mitgefühl haben heute das Sagen und damit gelingt es Ihnen auch, eine wichtige Angelegenheit zu klären.

Krebs

Sachlichkeit ist in der Liebe fehl am Platz. Zeigen Sie lieber, was Sie empfinden. Lange Worte zerstören die romantische Stimmung.

Löwe

Wenn Sie Pläne durchsetzen, gegen die der Partner ist, gibts Ärger. Leider auch, wenn Sie darauf verzichten! Suchen Sie klugen Rat!

Jungfrau

Ihre Pläne zu verwirklichen, das fällt Ihnen heute nicht leicht, denn es fehlen ein paar wichtige Informationen. Haben Sie Geduld!

Waage

Sie sollten mit Ihrer Glückssträhne nicht so prahlen - es gibt Leute, denen geht es nicht so gut wie Ihnen. Der Kenner genießt.

Skorpion

Die Schmetterlinge in Ihrem Bauch fliegen Loopings, das Dauer-Grinsen auf Ihrem Gesicht ist festzementiert? Liebe auf 1000 Volt!

Schütze

Merkur beschert Ihnen heute doppeltes Glück: erstens eine super Chance im Job und zweitens einen charmanten Flirt.

Steinbock

Heute herrscht Hochspannung! Der aggressive Mars macht stur und verursacht unnötige Streits. Drehen Sie sich nicht im Kreis...

Wassermann

Sie flirten gerne nach allen Seiten und auch Ihre Kollegen werden nicht verschont. Mit Ihrem Charme erreichen Sie eine Menge.

Fische

Lassen Sie der Kreativität freien Lauf & legen Sie dem Chef Verbesserungsvorschläge in einer ruhigen Minute vor. Das gibt Punkte!