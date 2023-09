Ihr Tageshoroskop für den 07.09.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Situationen werden heute schnell unübersichtlich und das, was Sie planen, kommt sicher anders als Sie das wollten. Flexibel bleiben!

Stier

Sie schocken andere mit Ihrer gnadenlosen Ehrlichkeit. Haben Sie nicht gelernt, dass manches durch die Blume gesagt werden sollte?

Zwilling

Der Mond im eigenen Zeichen stärkt Ihr Selbstvertrauen, trotzdem sollten Sie bindende Zusagen unbedingt auf morgen verschieben!

Krebs

Es ist ja schon ein Wunder, dass Ihre Freunde noch keine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Los, hängen Sie sich an das Telefon!

Löwe

Vor der Verantwortung weglaufen, bringt in den seltensten Fällen was. Stellen Sie sich Ihrer Gegenwart und zeigen Sie Ihr Löwenherz!

Jungfrau

Routine geht Ihnen heute total auf die Nerven. Den Wunsch nach Veränderung werden Sie nicht mehr los... Trauen Sie Ihren Ideen!

Waage

Am Nachmittag hängen Sie Ihre Latte höher. Doch ausgerechnet dann müssen Sie durch ein Leistungstief. Konzentration ist gefragt!

Skorpion

Sie kombinieren Freizeit und Arbeit perfekt, bloß dass beides im Büro stattfindet. Vorsicht vor dem Chef und Neidern, sonst...

Schütze

Je mehr Vergnügen Sie sich gönnen, desto wohler fühlen Sie sich heute. Also: Rufen Sie Ihre Freunde an und gehen Sie am Abend weg!

Steinbock

Abends macht sich eine gespannte Stimmung breit, die zu Konkurrenzsituationen führen kann. Lernen Sie, vernünftig zu streiten.

Wassermann

Sie wollen sich nicht binden, aber auch nicht alleine sein. Die Lösung liegt näher, als Sie denken. Riskieren Sie einen Blick.

Fische

Sie sind übellaunig, streiten sich mit Chef, Partner oder sogar mit sich selbst. Ganz ruhig - das Glück ist auf dem Weg zu Ihnen.