Ihr Tageshoroskop für den 09.09.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie können neue, sehr interessante Kontakte knüpfen. Zeigen Sie sich deshalb heute unbedingt von der sanften und ruhigen Seite.

Stier

Sie widmen sich Ihrem Lieblingsbuch oder einem guten Film. Wenn da nicht das schlechte Gewissen sprechen würde - der Haushalt wartet.

Zwilling

Jemand kommt heute auf Sie zu und gibt Ihnen einen guten Rat. Informieren Sie sich über die Konsequenzen dieses kurzen Gesprächs.

Krebs

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deshalb spielen Sie heute für andere die Glücksfee und kümmern sich um Freunde in Not.

Löwe

Heute fehlt es Ihnen weder an Grazie, noch an Erhabenheit. Gute Chancen beim Revier-Check! Aber Achtung: Mäuse gehen auch auf Jagd!

Jungfrau

Beschäftigen Sie sich mit einem gesundheitlichen Thema oder bringen Sie einfach Ihren Kreislauf mal wieder so richtig in Schwung!

Waage

Sie zeigen sich ziemlich reserviert, weil Sie sich vor Zurückweisung fürchten. Mit dieser Strategie kommen Sie aber nicht zum Ziel!

Skorpion

Das was Sie brauchen ist Stille. Das was Sie bekommen ist Lärm, Krach, Chaos, Unruhe... Fliehen Sie aufs Land oder in den Garten.

Schütze

Ihr Styling könnte etwas mehr Pep vertragen. Greifen Sie ruhig in den Farbtopf und geizen Sie nicht mit ausgefallenen Accessoires.

Steinbock

Schmieden Sie heute Pläne - achten Sie aber unbedingt darauf, dass auch Ihr Realitätssinn immer schön eingeschaltet bleibt...

Wassermann

Ihnen fällt eine Menge ein, um sich noch interessanter zu machen. Das kann manchen Verehrern aber doch zu anstrengend werden.

Fische

Jupiter treibt Sie nach draußen und versetzt Sie in ein regelrechtes Jagdfieber. Ihren Mitmenschen gefällt diese gefährliche Art.