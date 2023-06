Ihr Tageshoroskop für den 10.06.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Fische-Mond und Saturn bescheren Ihnen heute eine kühle Atmosphäre. Erwarten Sie in den Abendstunden keine Streicheleinheiten.

Stier

Sie reden heute nicht lange um den heißen Brei herum, sondern zeigen unverblümt, was Sie wollen: Leidenschaft & viel Aufmerksamkeit!

Zwilling

Die Sterne erhöhen Ihre Kreativität und wecken Erinnerungen an frühere Zeiten. Glorifizieren Sie diese Vergangenheit aber nicht!

Krebs

Sie hören sich heute sehr gerne an, was andere so denken und finden auch immer die passende Antwort oder eine wertvolle Anregung.

Löwe

Heute setzen Sie sich für die eigenen Anliegen ein und zwar auf wirklich beeindruckende Art und Weise - nur nicht übertreiben!

Jungfrau

Achten Sie auf sich. Gönnen Sie sich zum Beispiel beim Einkauf eine Kleinigkeit oder unternehmen Sie etwas wirklich Schönes.

Waage

Sie schäumen heute über vor Freude. Stress kann Ihnen nichts anhaben. Der richtige Tag, um unter Leute zu gehen & richtig zu feiern.

Skorpion

Laufen Sie einfach mit offenen Augen, Ohren, Armen und offenem Herzen durch den Tag, damit Ihr Glück Sie schnell finden kann!

Schütze

Vergessen Sie für einen Augenblick Ihr übertriebenes Misstrauen in Sachen Liebe und springen Sie ins kalte Wasser. Es lohnt sich!

Steinbock

Die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit erfüllt Sie mit einer tiefen Zufriedenheit... Abends wollen Uranus und Sie Spaß!

Wassermann

Die Sterne wecken einen starken Drang nach Unabhängigkeit... Lenken Sie Ihre Energie in konstruktive Bahnen!

Fische

Der Haussegen gerät heute ins Wanken. Anstatt sich an den Fehlern Ihrer Freunde hochzuziehen, sollten Sie locker darüber wegsehen