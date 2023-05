Ihr Tageshoroskop für den 11.05.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie sind sehr sanft gestimmt. Lassen Sie sich zu etwas überreden, was Ihnen selbst nicht einfallen würde. Romantik ist angesagt.

Stier

Aus jeder Situation holen Sie das Beste raus und verlassen sich auf sich selbst. Sie gefallen sich in der Rolle des Einzelkämpfers.

Zwilling

Sie sind im Job zwar engagiert, ignorieren aber leider einen guten Rat - somit könnte Ihnen ein gravierender Fehler unterlaufen.

Krebs

Seien Sie heute nicht so streng zu sich selbst. Gönnen Sie sich ruhig mal etwas Ruhe, morgen ist schließlich auch noch ein Tag.

Löwe

Der Wassermann-Mond wirft damit Ihren Tagesablauf durcheinander. Lassen Sie alles fließen und wenn die Welle kommt, surfen Sie darauf.

Jungfrau

Hören Sie gar nicht hin, wenn ein Kollege oder Ihr Partner besserwisserisch auftreten. Setzen Sie freundlich Ihre Grenzen...

Waage

Am Morgen stecken Sie im schönsten Stau und nichts geht voran. Wie durch ein Wunder gelangen Sie am Mittag auf die Überholspur.

Skorpion

Sie stehen an einem entscheidenden Wendepunkt! Malen Sie sich Ziele aus und gehen Sie in wenigen Tagen an die Umsetzung.

Schütze

Venus & Jupiter wecken den Künstler und Organisator in Ihnen. Heute kann es zu ganz besonderen Anregungen und Inspirationen kommen.

Steinbock

Suchen Sie heute das Gespräch mit Menschen, die neuen Schwung in Ihr Leben bringen können. Sammeln Sie die tollen Ideen!

Wassermann

Sie brauchen heute kein großes Entertainment, um glücklich zu sein. Wichtiger ist es Ihnen, Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen.

Fische

Angst vor Enttäuschungen, das ist die Falle, die auf Sie zukommt. Sie sehnen sich nach jemandem, der Ihnen alle Sorgen abnimmt.