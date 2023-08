Ihr Tageshoroskop für den 13.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie sind mit sich im Reinen, sagen frei heraus, was Sie denken und das Beste: Ihre Gegenüber sind ausnahmsweise gar nicht beleidigt!

Stier

Böse Zungen sagen Ihnen Desinteresse nach. Stimmt nicht! Sie sind nur einfach viel mit sich selbst beschäftigt & das ist auch gut so.

Zwilling

So langsam fällt es auf, dass Sie stundenlang gedankenlos durch die Stadt laufen, nur weil Sie einen knackigen Hintern verfolgen.

Krebs

Suchen Sie die Natur! Mit dem Wind der Freiheit um die Nase können Sie die kreativsten und zukunftsträchtigsten Gedanken fassen.

Löwe

Sie haben scheinbar den Schlüssel zu Ihrer Zufriedenheit gefunden: Mehr Zeit für Freunde, Hobbys & Privatleben ist der Weg zum Ziel!

Jungfrau

Heute bekommen Sie den Lohn für diese überaus verrückte und anstrengende Woche: Sie haben endlich Zeit und entspannen sich!

Waage

Heute ist ein super Tag! Sie könnten Bäume ausreißen und sind unwiderstehlich. Heute Abend könnte es in Ihrem Bett sehr eng werden.

Skorpion

Sie verspüren heute den Drang, aus diesem Tag etwas Besonderes zu machen. Allerdings können Sie sich nicht wirklich aufraffen.

Schütze

Endlich können Sie mal wieder zeigen, wer den Flirt erfunden hat. Sie müssen nur zwinkern und schon liegt man Ihnen zu Füßen...

Steinbock

Die genussvolle Venus verspricht Liebe, die fröhliche Sonne begeistert - Sie gehen mit Zuversicht und Lebensfreude durch den Tag.

Wassermann

Gutes Essen, viel Süßes, wenig Bewegung und Fernsehen. Das tut der Seele gut, aber interessiert Sie Ihre Gesundheit gar nicht?

Fische

Sie wollen im Moment die absolute Ruhe. Doch die können Sie sich heute noch nicht leisten. Get up, stand up - Freunde brauchen Sie.