Ihr Tageshoroskop für den 14.05.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie hatten viel Stress in den vergangenen Tagen und leider viel zu wenig Zeit, diesen wieder abzubauen. Machen Sie das heute!

Stier

Sie wollen doch nicht als einsame Couchpotato enden - oder? Raffen Sie sich auf und trommeln Sie ein paar Freunde zusammen.

Zwilling

Den Tag teilen Sie mit vielen interessanten Menschen, aber am Abend sehnen Sie sich nach einer ganz bestimmten Person.

Krebs

Sie brauchen mehr Bewegung, sonst drehen Sie durch. Wie wäre es mit einem Besuch im Fitnessstudio? Ein Kinobesuch bringt Anregungen.

Löwe

Streit! Lassen Sie sich gar nicht erst auf rechthaberische Diskussionen ein, aber zwingen Sie auch niemandem Ihre Meinung auf!

Jungfrau

Vergessen Sie Ihre Träumereien und schauen Sie sich mal in der Realität um: Auch da gibt es interessante Sachen zu entdecken.

Waage

Wie ein Wirbelsturm bringen Sie Chaos ins Leben Ihrer Mitmenschen. Dabei verdrehen Sie einigen ganz schön den Kopf. Bleiben Sie fair!

Skorpion

Selbst wenn Sie den Tag alleine verbringen, werden Sie sich nicht einsam fühlen. Im Gegenteil, in dieser Ruhe finden Sie zu sich.

Schütze

Eine Herausforderung nimmt Ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Zu grübeln lohnt sich hier nicht, denn nur Handeln bringt Erfolg!

Steinbock

Sie haben es nicht leicht zurzeit. Selbstvorwürfe plagen Sie. Halten Sie durch, Ihr persönliches Happy-End ist schon in Sicht...

Wassermann

Am besten ergreifen Sie so früh wie möglich Präventivmaßnahmen gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit: viel trinken, viel Vitamin C!

Fische

Die Liebe macht Sie übermütig. Sie wollen alles möglichst auf einmal erledigen, damit Sie mehr Zeit für das Angenehme haben.