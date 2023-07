Ihr Tageshoroskop für den 15.07.2023

Widder

Verbeißen Sie sich nicht in Ihrer schlechten Laune, sonst könnten Sie eine erfreuliche Chance übersehen. Der Abend wird interessant!

Stier

Die Liebe ist ein Garten, der viel Pflege braucht. Aber verbotene Früchte haben auf Sie einen sehr großen Reiz. Naschen verboten!

Zwilling

Leidenschaft ist heute Ihr Tagesmotto. Tipp: Geben Sie nach und hören Sie auf den Rat eines Freundes, denn er hat Recht.

Krebs

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Diese Kritik richtet sich heute gegen Sie. Aber: Feilen Sie an Ihrer Argumentation!

Löwe

Vertrauen Sie Ihren Mitmenschen heute nicht zu sehr. Jemand wartet nur auf die Gelegenheit Ihnen ein Bein zu stellen. Augen auf!

Jungfrau

Freunde lassen sich von Ihrer guten Laune gerne anstecken! Mit Ihren Ideen rutscht man schnell in ein unvergessliches Abenteuer.

Waage

Sie haben Lust auf Abwechslung und gehen spontan durch den Tag. Vielleicht ergibt sich eine völlig verrückte Verabredung?!

Skorpion

Ein intensiver Tag! Sie schweben im siebten Himmel, weil Sie erfolgreich sind und in Ihren Beziehungen alles rund läuft.

Schütze

Erotische Abenteuer sind programmiert, doch auch Streit ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht wird es dadurch noch prickelnder...

Steinbock

Irgendwer erzählt Ihnen sicher seine Probleme und hofft auf Ihr Mitgefühl. Weisen Sie diesen Menschen nicht ab, kümmern Sie sich!

Wassermann

Erweitern Sie Ihren Horizont in Sachen Liebe und Sinnlichkeit! Nicht nur Singles sollten machen, was Ihnen so in den Sinn kommt.

Fische

Langeweile existiert in Ihrem Wortschatz nicht mehr. Sie schweben auf Wolke sieben & das Leben ist einfach nur schön und aufregend.