Ihr Tageshoroskop für den 16.05.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Mond im eigenen Zeichen beschert Ihnen einen Energieschub. Doch Vorsicht, Sie schlagen dadurch auch schnell über die Stränge.

Stier

Venus steht Ihnen beim Anbandeln und Kontakte knüpfen zur Seite. Das kann Ihren Alltag aufmischen - oder Ihnen den Kopf verdrehen.

Zwilling

Unüberlegte Handlungen können Fehler auslösen, deren Korrektur Sie wirklich viel Zeit kosten wird. Halten Sie sich lieber raus!

Krebs

Auch wenn Sie normalerweise immer ziemlich gut allein zurechtkommen, sollten Sie jetzt versuchen, andere mit ins Boot zu holen.

Löwe

Alle Blicke richten sich auf Sie. Das ist unangenehm, denn Sie wissen nicht, wie Sie sich entscheiden sollen: Beruf oder Liebe?

Jungfrau

Sie punkten auf ganzer Linie! Voller Energie stürzen Sie sich in die Arbeit und haben auch noch ein offenes Ohr für die Kollegen.

Waage

Sie schweifen gelegentlich im Gedanken ab. Sie fangen sich jedoch rechtzeitig genug wieder, bevor irgendwer etwas davon mitkriegt.

Skorpion

Sie haben heute scheinbar zwei linke Hände. Ärgern Sie sich nicht! Schauen Sie sich lieber um, den anderen geht es ähnlich.

Schütze

Ihnen machen Ihre Rückschläge schwer zu schaffen und Sie fühlen sich schlecht. Lassen Sie sich von Ihrem Job nicht so runterziehen!

Steinbock

Was auch immer Sie am Nachmittag anpacken, wird gelingen. Wenn es sein muss, arbeiten Sie sogar bis in die späte Nacht hinein...

Wassermann

Sie fühlen sich super. Somit stört es Sie auch nicht weiter, dass Ihnen sogar kleinste Fehler unter die Nase gerieben werden...

Fische

Die Liebe macht Sie übermütig. Sie wollen alles möglichst auf einmal erledigen, damit Sie mehr Zeit für das Angenehme haben.