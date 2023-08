Ihr Tageshoroskop für den 16.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie ziehen sich zurück, weil nicht alles nach Plan verläuft. Gehen Sie lieber in die Offensive, dann können Sie noch viel bewegen!

Stier

Wenn Sie die Liebe etwas größer schreiben, liegen Sie richtig. Amor ist nämlich fleißig - und weiß, was Stier-Herzen begehren...

Zwilling

Die Liebe geht seltsame Wege. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, sonst bekommen Sie noch graue Haare! Handeln Sie spontan!

Krebs

Halten Sie sich mit Ihren Scheren zurück: Sie können sich den Partner nicht zurechtschneiden! Akzeptieren Sie ihn so, wie er ist!

Löwe

Genussmenschen wie Sie, kennen sich im Schlaraffenland wie in der Westentasche aus - vergessen Sie aber bitte Ihre Gesundheit nicht!

Jungfrau

Sie sollten sich nicht zu viel zumuten, sondern lieber Veränderungen planen, was Ihre Gesundheit und Ihren Alltag betrifft.

Waage

Up and down! Ihre Laune wechselt innerhalb von wenigen Minuten. Für Ihre Umwelt ist das oft unbegreiflich, aber auch liebenswert.

Skorpion

Leider bringen die Sterne viel Arbeit und Alltag. Versüßen Sie sich den Tag wenigstens mit einem netten Arbeitsessen!

Schütze

Ihre Ausdauer trägt Früchte, allerdings müssen Sie im Laufe des Tages feststellen, dass diese nicht so süß sind wie sie aussehen.

Steinbock

Viele nehmen nicht mehr alles so ernst, wie sonst. Das macht Sie nervös. Versuchen Sie, sich nur auf die Arbeit zu konzentrieren!

Wassermann

Vertrauen Sie heute der eigenen Kraft und setzen Sie Ihre Überzeugungen durch! Wenn Sie es nicht tun, sind Sie nur das Opfer.

Fische

Volle Fahrt voraus: Sie erreichen Ziele, von denen Sie schon lange geträumt haben. Teilen Sie Ihr Glück mit guten Freunden!