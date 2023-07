Ihr Tageshoroskop für den 17.07.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Neumond raubt Energie. Vor allem körperlich fühlen Sie sich schlapp. Planen Sie Zeit ein, jeder Vorgang dauert heute länger!

Stier

Sie weisen alle Schuld von sich und verstricken sich dadurch nur tiefer im Netz der Halbwahrheiten und Lügen. Vorsicht: Ärger naht!

Zwilling

Sie sind süchtig nach einem faszinierenden Menschen. Geben Sie es zu. Zeigen Sie Mut, dann kurven Sie auf die Siegerstrasse.

Krebs

Kreativität, Phantasie und Stärke zeichnen Sie aus. Mit diesen Eigenschaften gelingt es Ihnen heute jedes Problem spielend zu lösen.

Löwe

Unter einem gewissen Blick droht Ihr Herz zu zerspringen. Ihre Liebe nimmt sich den Raum, den sie braucht. Machen Sie es ihr gleich.

Jungfrau

Sie werden grundlos kritisiert, müssen sich mit den Launen anderer herumärgern und sind heilfroh, wenn Sie dann Ihre Ruhe haben.

Waage

Mit etwas Mut können Sie jeden Berg erklimmen. Doch achten Sie auf den Weg der Liebe: Er ist tief verschneit - nicht ausrutschen!

Skorpion

Heute kommen Sie nur schwer in die Gänge. Erst ab Mittag haben Sie Ihre Topform erreicht. Der Abend wird dafür ein Highlight.

Schütze

Vorsicht! Besonders "beliebte" Kollegen versuchen, Ihnen heute ein Bein zu stellen. Drängen Sie auf eine Aussprache.

Steinbock

Merkur & Jupiter bringen die Kommunikation durcheinander. Wichtig: Nehmen Sie nicht alles, was Sie so hören, auch wirklich ernst!

Wassermann

Mit ein wenig Selbstdisziplin könnten Sie was erreichen. Also nicht immer "will" schreien, versuchen Sie es mit "möchte".

Fische

Sie wollen in eine Idee investieren? Mit Hilfe von Merkur und Profis könnte das heute endlich klappen. Packen Sie es an!