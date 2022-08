Ihr Tageshoroskop für den 17.08.2022

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Stier-Mond macht es Ihnen möglich, konzentrierter zu arbeiten. Dafür erhalten Sie viel Lob. Sie fühlen sich rundherum glücklich!

Stier

Sie sind so sinnlich und sexy, dass Sie sich vor Angeboten kaum mehr retten können. Lassen Sie sich aber Zeit mit der Entscheidung!

Zwilling

Denken Sie auch mal an Ihre Bedürfnisse. Sie sind jederzeit an jedem Ort für Ihre Freunde da, aber wer denkt denn schon an Sie?

Krebs

Sie konzentrieren sich heute ganz auf den Job. Dabei fällt es Ihnen besonders leicht, Trends oder Entwicklungen zu erahnen. Respekt!

Löwe

Lassen Sie sich einfach ein wenig inspirieren, bleiben Sie aber immer auch realistisch und überprüfen Sie alle Vorschläge sorgfältig!

Jungfrau

Sie hinterfragen jeden Schritt und analysieren jedes Wort. Kein Wunder also, dass Sie für alles viel länger brauchen...

Waage

Wenn Ihnen irgendwann alles zu viel wird, dann setzen Sie Prioritäten und erledigen Sie nur noch das, was wirklich notwendig ist!

Skorpion

Was Sie heute nervt, ist diese leicht unterkühlte Stimmung, die den ganzen Tag über nicht recht verschwinden will. Tun Sie etwas!

Schütze

Die Sterne spielen verrückt In den kommenden Wochen heißt dies: Leben Sie Ihr Leben und genießen Sie die schönen Seiten daran!

Steinbock

Sie dürften jetzt auf Menschen treffen, die Sie fördern wollen und können. Wundern Sie sich bloß nicht über Ihre Anziehungskraft!

Wassermann

Sie waschen Ihre Hände in Unschuld und haben alles richtig gemacht? Bleiben Sie ehrlich! Ein kleines Teufelchen steckt in jedem.

Fische

Fangen Sie heute nichts Neues an - Sie müssten sicher jede Menge nachbessern und vielleicht sogar noch einmal von vorne anfangen.