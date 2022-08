Ihr Tageshoroskop für den 20.08.2022

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Zwillinge-Mond erleichtert es Ihnen, die richtigen Worte zu finden. Wenn eine Entschuldigung ansteht, dann legen Sie jetzt los.

Stier

Ihr Partner ist zu Recht nicht sehr glücklich. Geben Sie sich mehr Mühe! Wie wär''s, wenn Sie Ihren Schatz mal wieder bekochen?

Zwilling

Es sollte Sie nicht weiter wundern, wenn sich der Erfolg für Ihr Engagement schneller einstellt als erwartet - Sie sind gut!

Krebs

Am besten stellen Sie sich einfach auf einen Tag ein, an dem ständig was dazwischen kommt - konzentrieren Sie sich auf sich selbst!

Löwe

Inspirierende Gespräche ermöglichen jetzt tiefe Erkenntnisse und einen Richtungswechsel - absolute Ehrlichkeit ist die Bedingung.

Jungfrau

Sie wollen etwas erleben. Sprechen Sie mit anderen über Ihre Vorhaben und Sie werden wertvolle Tipps und Anregungen erhalten.

Waage

Heute sollten Sie sich das süße Leben auf der Zunge zergehen lassen. Verschwenden Sie keinen Gedanken an Arbeit, Alltag oder Stress.

Skorpion

Gut möglich, dass heute ein Knoten platzt und Sie endlich wieder mit jemandem sprechen, den Sie längere Zeit abgelehnt haben.

Schütze

Es gibt viel zu tun und Sie arbeiten schwungvoll mit. Vielleicht ergibt sich auch die Gelegenheit, sich selbst etwas Gutes zu tun?!

Steinbock

Sie entscheiden aus dem Bauch heraus - perfekt! Ihr Gefühl täuscht Sie nicht und Sie schlagen genau den richtigen Weg ein.

Wassermann

Wenn Sie versuchen, sich eine Maske aufzusetzen, um Ihre wahren Gefühle zu verbergen, läuft das schief. Sie werden enttarnt.

Fische

Mars wechselt in die Zwillinge und Venus wirkt. Sie streben in Ihrer Partnerschaft nach Weiterentwicklung und Erfüllung.