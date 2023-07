Ihr Tageshoroskop für den 21.07.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Ein erfolgreicher Tag liegt vor Ihnen. Rechnen Sie mit guten Nachrichten, wechseln Sie auf die Überholspur und setzen Sie auf Sieg!

Stier

Wie ein Quadrat im Kreis ecken Sie überall an. Machen Sie sich keine Vorwürfe, sondern erkennen Sie, dass Sie einzigartig sind!

Zwilling

Sie werden als verantwortungsvolle Person gesehen. Achten Sie darauf, dass sich das Mehr an Verantwortung und Arbeit auch lohnt.

Krebs

Power am Tag, Entspannung am Abend, so sieht Ihr Tagesplan aus. Tipp: Erledigen Sie lästigen und liegengebliebenen Kleinkram heute.

Löwe

Es gibt nichts, was Sie heute nicht schaffen. Das Lob, das Sie für Ihre guten Leistungen bekommen, stärkt Ihr Selbstbewusstsein.

Jungfrau

Mehr Farbe und Abwechslung können Sie zum Beispiel durch ein spontanes Treffen mit Freunden in Ihr Leben bringen. Tun Sie's!

Waage

Ein wichtiges Vorhaben entwickelt sich heute weiter, aber seien Sie vorsichtig! Machen Sie sich keine übertriebenen Hoffnungen.

Skorpion

Wenn Sie vorhaben, sich um eine Ausbildung zu kümmern oder etwas dazulernen möchten, dann ist die Zeitqualität nun günstig dafür.

Schütze

Jede Sekunde kann dazu dienen, sein Leben im positiven Sinne zu ändern. Denken Sie an gute Vorsätze und packen Sie es endlich an.

Steinbock

Amor bringt ordentlich Schwung in die Bude. Die Zeit des langweiligen Liebesalltags ist vorbei, jetzt erleben Sie richtig etwas.

Wassermann

Sie sind noch bis zum Abend besonders ruhig, aber motiviert. Sie können jemandem näher kommen und seine Sympathie erwerben.

Fische

Gesundheitlich sind Sie heute nicht ganz auf der Höhe. Sie kränkeln und fühlen sich unwohl. Zu viel Stress kann die Ursache sein.