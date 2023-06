Ihr Tageshoroskop für den 22.06.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Sie haben 1000 Ideen im Kopf und verwirklichen eine nach der anderen. Unerträglich sind für Sie dagegen heute Routineaufgaben.

Stier

Mars trübt heute leider Ihren realistischen und klaren Blick auf finanzielle Dinge. Bei Vertragsabschlüssen ist Vorsicht geboten.

Zwilling

Alles in Ihrer Umgebung gerät in Unordnung. Ihre ruhige, helfende Hand wird benötigt. Lassen Sie sich nicht von jedem ausnutzen.

Krebs

Heute kann Ihnen nichts passieren. Im Job läuft es und auch Freunde und Familie sind für Sie da. Genießen Sie einfach den Tag!

Löwe

Wenn Sie das Gefühl haben, alleine gegen die ganze Welt ankämpfen zu müssen, dann überdenken Sie lieber Ihr Projekt noch mal...

Jungfrau

Ihre Vergangenheit spielt die größte Rolle. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie leicht wehmütig von den guten alten Zeiten träumen.

Waage

Ihr Charme ist eine Waffe, die Sie gekonnt & zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Verwechseln Sie aber keine Menschen mit Spielzeugen.

Skorpion

Sie stehen voll im Funkenflug, denn Ihre glutheiße Leidenschaft kommt zum Ausbruch. Wer von Ihnen erobert wird, kann sich freuen!

Schütze

Sie springen motiviert aus Ihrem Bett und freuen sich über Kleinigkeiten. Die Kollegen werden Sie gar nicht wieder erkennen. Schön!

Steinbock

Partner besinnen sich wieder aufeinander, aber auch anderen wichtigen Menschen in Ihrem Leben fühlen Sie sich jetzt noch näher...

Wassermann

Über Ihnen scheint die Sonne und Sie genießen alles in vollen Zügen. An Intensität fehlt es bestimmt auch in der Liebe nicht.

Fische

Merkur sorgt heute für die direkte Kommunikation, darum müssen Sie nicht lange um den heißen Brei herumreden. Raus mit der Sprache!