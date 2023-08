Ihr Tageshoroskop für den 23.08.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Super Tag! Sie sind selbstbewusst, ausdrucksstark, haben kreative Ideen und wenn andere noch überlegen, sind Sie schon längst aktiv.

Stier

Ihr Temperament geht beim kleinsten Streit mit Ihnen durch. Mit etwas mehr Diplomatie kommen Sie in Freundschaft und Liebe weiter.

Zwilling

Packen Sie das bestehende Problem an der Wurzel an und nicht an den Symptomen! Sonst wird das nur eine sehr kurzfristige Lösung.

Krebs

Was ist von echter Bedeutung? Stellen Sie sich diese Frage, bevor Sie sich mit jemandem streiten. Man muss nicht immer Recht haben.

Löwe

Gute Zeit für Planungen und zum Sparen. Nur Vorsicht, Uranus kreuzt Ihre Wege: Sie sollten sorgfältig und bescheiden voraus denken.

Jungfrau

Egal, wie hoch ein Hindernis ist, es kann Sie nicht aufhalten. Aber warum gehen Sie Umwege, statt auf das Ziel loszumarschieren?

Waage

Irren ist menschlich - ziehen Sie sich nicht jeden Schuh an! Denn vielleicht war es nicht ihr Fehler. Vielleicht der des Partners?

Skorpion

Achten Sie nun konsequent auf eine vitamin- und ballaststoffreiche Ernährung. Ihr Körper ist angeschlagener als Sie befürchten!

Schütze

Sie verwandeln sich dank Venus in einen schillernden Paradiesvogel und sind überall dort zu finden, wo das Leben lacht.

Steinbock

Ihre Kreativität kann heute einen absoluten Höhepunkt erreichen. Gehen Sie allen Ideen nach und bringen Sie diese aufs Papier!

Wassermann

Finanziell ist genau der richtige Zeitpunkt, sich Fettpolster anzulegen. So leicht wie jetzt fällt der Groschen nicht oft.

Fische

Es brummt Ihnen der Schädel. Stress in der Arbeit schlägt Ihnen auf die Gesundheit. Treten Sie kürzer & legen Sie öfters Pausen ein.