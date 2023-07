Ihr Tageshoroskop für den 24.07.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Heute fordern Sie von Ihren Mitmenschen viel Einsatz und Kampfbereitschaft. Freuen Sie sich auf konstruktive Auseinandersetzungen.

Stier

Farben sind Vitamine für die Seele. Gönnen Sie sich eine Extraportion Ihrer Lieblingsfarbe beim Outfit oder in der Wohnung.

Zwilling

Springen Sie über Ihren eigenen Schatten und machen Sie etwas aus dem, was Ihnen vor den Füßen liegt. Kreativität ist gefragt.

Krebs

Sind Sie heute mit dem falschen Bein aufgestanden? Damit der Tag nicht ganz in die Hose geht, lassen Sie es lieber ruhig angehen.

Löwe

Dem Hoch am Morgen kann ein Tief am Abend folgen. Dem Umschwung entgehen Sie, wenn Sie Ihre Tagesaufgaben gleichmaessiger verteilen.

Jungfrau

Wenn Ihnen irgendwann alles zu viel wird, dann setzen Sie Prioritäten und erledigen Sie nur noch das, was wirklich notwendig ist!

Waage

Ihre gute Menschenkenntnis wird Sie auch heute nicht im Stich lassen. Sagen Sie wenig, aber treffen Sie damit den Nagel auf den Kopf.

Skorpion

Starten Sie optimistisch in die neue Woche. Glauben Sie an sich selbst und bleiben Sie motiviert, dann geht heute nichts schief.

Schütze

So schön hat eine Woche selten angefangen. In Erinnerung an ein tolles Wochenende können Sie lange im Bett bleiben und träumen.

Steinbock

Seelischer Tiefgang wird heute belohnt. Falls Sie sich in einer Krise befinden, können Sie jetzt den tieferen Sinn verstehen...

Wassermann

Ihre große Stärke ist es, den anderen immer ein gutes Stück voraus zu sein. Setzen Sie diese Fähigkeit jetzt gekonnt ein!

Fische

Machen Sie sich auf ehrliche und ernste Gespräche gefasst. Anstatt zu schmollen, sollten Sie die gut gemeinte Kritik ernst nehmen.