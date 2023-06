Ihr Tageshoroskop für den 26.06.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Der Vernunft bringende Jungfrau-Mond hat zu wenig Kraft, um die gewaltigen Energien von Mars und Pluto abzumildern: Wirre Gefühle!

Stier

Mars lässt eine kleine Diskussion schnell in einen großen Streit ausarten. Überlegen Sie sich zweimal, was Sie sagen und was nicht.

Zwilling

Ihr Eifer kennt keine Grenzen. Ihre Gutmütigkeit sollte aber ein Ende haben, denn Sie müssen nicht für Ihre Kollegen mitarbeiten.

Krebs

Am besten ergreifen Sie so früh wie möglich Präventivmaßnahmen gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit: viel trinken, viel Vitamin C!

Löwe

Sie sind besonnen und können in aller Ruhe unangenehme, und deshalb lange hinausgeschobene Gespräche mit den passenden Worten führen!

Jungfrau

Unter der positiven Energie der Sterne schmelzen kleine Wehwehchen nur so dahin. Stürzen Sie sich nun ungehemmt ins Getümmel!

Waage

Ausgewogen sind Sie heute ganz bestimmt nicht. Das kann an Ihrem Partner oder an dem enormen beruflichen Druck liegen. Abschalten!

Skorpion

Am Nachmittag wird es spannend - Sie ziehen viel Kraft aus den Konstellationen. Nutzen Sie die Energie und treiben Sie Sport!

Schütze

Ihr Chef hat einen Sündenbock gefunden: Sie! Lassen Sie sich nicht alles gefallen, vor allem, wenn Sie gar keine Schuld tragen.

Steinbock

Sie sind hibbelig, übermütig & sehr humorvoll. Das wirkt sich glücklich, euphorisch aber auch leichtsinnig auf Ihre Stimmung aus!

Wassermann

Gute Ideen sind heute rar. Aber Sie haben trotzdem immer eine Alternative bereit und die hilft Ihnen meistens auch weiter.

Fische

Endlich können Sie ein Problem lösen, das Sie auf Ihrem Karriereweg nach oben ganz gewaltig gebremst hat. Jetzt kann es losgehen!