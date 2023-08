Ihr Tageshoroskop für den 27.08.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie sensibler und nachdenklicher reagieren als sonst. Ziehen Sie sich einfach ein wenig allein zurück.

Stier

Sie strahlen mit der Sonne um die Wette. Das macht Sie nicht nur begehrenswerter, Sie motivieren mit Ihrer guten Laune auch Kollegen.

Zwilling

Heute gibt es gewaltige Misstöne zwischen Ihnen und jemandem, dem Sie sehr vertraut haben! Versuchen Sie sachlich zu bleiben!

Krebs

Wenn Sie heute aus einer Mücke einen Elefanten machen, sind Sie im Recht. Ein kleiner Fehler kann jetzt ungeahnte Ausmaße annehmen.

Löwe

Kritischer Tag! Zügeln Sie Ihre Emotionen ein wenig, bis zum späten Abend könnte sich sonst ein Konflikt bedrohlich zuspitzen.

Jungfrau

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und graben Sie keine alten Verletzungen aus. Wagen Sie einfach heute einen neuen Anfang!

Waage

Halten Sie sich mit schnellen Verurteilungen zurück. Der erste Eindruck kann auch mal täuschen. Sonst entgeht Ihnen noch etwas.

Skorpion

Wenn Sie ein reinigendes Gewitter erleben wollen, lassen Sie sich ruhig provozieren. Andernfalls müssen Sie sich zusammenreißen.

Schütze

"Optimismus" steht Ihnen auf der Stirn geschrieben. Wie ein Sonnenschein verbreiten Sie heute Freude unter Ihren Mitmenschen.

Steinbock

Die Sonnen-Energie ermöglicht es Ihnen, große Veränderungen einzuleiten. Bemühen Sie sich aber ganz bewusst um Ehrlichkeit!

Wassermann

Überschüssige Energien werden Sie am besten in freier Natur los. Tipp: Verbringen Sie diese Zeit doch in netter Gesellschaft!

Fische

Sie werden die Rechnung für Ihren exzessiven Lebensstil zahlen müssen. Miese Laune und schlechte Gesundheit sind die Quittung.