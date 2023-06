Ihr Tageshoroskop für den 28.06.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Ein aufklärender Tag! Unter dem Skorpion-Mond nehmen Sie Details und Schwingungen wahr, ohne dass diese ausgesprochen werden müssen.

Stier

Zeigen Sie sich heute nicht zu habgierig, sonst sind Sie ganz schnell in einen unschönen Streit verwickelt. Teilen macht Spaß!

Zwilling

Wenn jemand vor Freude ausflippt, wütend wird oder weint, sollten Sie das nicht einfach nur so abtun, sondern sehr ernst nehmen.

Krebs

Wenn man gerade keine Probleme hat, dann macht man sich eben welche, oder? Sie neigen zu selbstquälerischen sportlichen Taten.

Löwe

Spiel, Spaß und Spannung sind Ihnen garantiert, wenn Sie sich jetzt geheimnisvoll geben. Aber übertreiben Sie es nicht!

Jungfrau

Sie sind heute leider so launisch, dass Sie jeder Diva Konkurrenz machen! Verscherzen Sie es sich lieber nicht mit guten Freunden.

Waage

Sie sind hellwach und richtig ausgefuchst. Ihre Ideen können sich sehen lassen. Sie vermitteln in einer strittigen Angelegenheit

Skorpion

Wenn Sie alles ernst nehmen, was Ihre Mitmenschen so von sich geben, werden Sie verrückt. Schalten Sie also lieber auf Durchzug!

Schütze

Bringen Sie sich nicht in Zugzwang, weil Sie Zusagen geben, die kaum einzuhalten sind. Vor allem im Job brauchen Sie mehr Luft.

Steinbock

Ihrer Gesundheit zuliebe und um Ihre überschüssigen Energien in die richtigen Bahnen zu lenken, sollten Sie heute Sport machen.

Wassermann

Sie wissen, was Sie wollen & daher bekommen Sie es meist auch. Finden Sie sich aber damit ab, dass nicht alles nach Ihnen geht.

Fische

Sie müssen heute ein bisschen zurückstecken und sich um die Bewältigung des Alltags kümmern. Doch abends geht es dann auf die Piste.