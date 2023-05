Ihr Tageshoroskop für den 30.05.2023

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Mit dem Mond in der Waage gehen Sie Vorhaben mit viel Schwung an - Venus sorgt dafüraber Vorsicht, dass Sie niemanden überfahren.

Stier

Akzeptieren Sie Ihre Empfindlichkeiten und Grenzen. Wenn Sie diese leugnen, fühlen Sie sich bald nicht mehr wohl in Ihrer Haut.

Zwilling

Wenn Sie Ihre Meinung schon in die Welt hinausschreien, dann bleiben Sie auch konsequent. Sonst machen Sie sich nur lächerlich.

Krebs

Kreative Arbeiten funktionieren wunderbar, ganz anders sieht es dagegen heute mit Ihrer Logik aus. Berücksichtigen Sie jedes Detail!

Löwe

Ihre Konzentration stimmt und in der Folge auch die beruflichen Ergebnisse. Privat wird es dagegen eher unspektakulär bis langweilig.

Jungfrau

Heute erwacht Ihr Ehrgeiz. Sie wollen mindestens genauso gut sein wie die Konkurrenz und powern, was das Zeug hält - mit Erfolg!

Waage

Ihr Engagement ist gefragt. Tauschen Sie sich mit jemandem intensiv aus. So gelangen Sie am schnellsten an wichtige Informationen.

Skorpion

Heute geht es vor allem um Ihre Mitmenschen. Ein paar warme, herzlich Worte von Ihnen verschaffen so mancher Person Trost.

Schütze

Der Chef kommt mit einem völlig neuen Projekt auf Sie zu. Erschrecken Sie nicht gleich, sondern suchen Sie die Herausforderung!

Steinbock

Mars und Sonne kreieren eine ziemlich destruktive Stimmung. Sicher ist, dass Ihnen jemand ganz gewaltig die Laune vermiest...

Wassermann

Sie werden mit einem hektischen Arbeitstag konfrontiert. Ganz plötzlich kann sich aber auch etwas Tolles ergeben... Zugreifen!

Fische

Nach einem erholsamen Wochenende können Sie nun wieder richtig anpacken. Zeigen Sie Ihren Kollegen, dass Sie wieder am Start sind.