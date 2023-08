Ihr Tageshoroskop für den 30.08.2023

Teilen

Ob Gesundheit, Beruf oder Beziehung - erfahren Sie hier, wie Ihre Sterne stehen.

Widder

Verbinden Sie das dringend notwendige Gesundheitsprogramm mit dem Nützlichen: Viele Einkäufe kann man auch prima zu Fuß erledigen...

Stier

Neu gestärkt können Sie sich wieder ins Getümmel stürzen. Sie wirbeln durch die Gänge und sind eine wahre Freude für Ihre Kollegen.

Zwilling

Zweigleisigkeit ist schön, solange keine Weiche kommt und sich die beiden Gleise voneinander entfernen. Achten Sie auf Signale!

Krebs

Sie haben sich so viel vorgenommen, dass Sie gar nicht mehr wissen, wo Sie beginnen sollen. Kleine Schritte führen Sie zum Ziel.

Löwe

Gute Kontakte sind alles! Denn mit Verbindungen kommen Sie an Dinge, von denen andere nur träumen. Heute gibt es Gelegenheit dazu!

Jungfrau

Sie ziehen den Schwanz ein, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Fällen Sie diese, sonst übernimmt das jemand anderes für Sie.

Waage

Es fällt Ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Überfordern Sie sich nicht - morgen lernt es sich leichter. Bleiben Sie beim Gewohnten.

Skorpion

Hören Sie auf Ihren Instinkt und bleiben Sie vorsichtig! Es könnte sich rächen, wenn Sie ausgerechnet heute träumen, rasen...

Schütze

Jetzt, wo so viel Druck von Ihnen abfällt, sollten Sie sich nicht gehen lassen. Behalten Sie die nächste Erfolgsstufe im Auge.

Steinbock

Sie werden aus Ihrer Routine gerissen und müssen sich mit fremden sowie außergewöhnlichen Plänen und Ideen auseinandersetzen.

Wassermann

Sie wollen sich mit Ihren guten Taten nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen, sondern eine wirkliche Hilfe in der Not sein.

Fische

Auf Probleme mit der Brechstange zu reagieren, macht Ihnen das Leben schwer. Hören Sie auf Freunde, die halten ein Türchen offen.