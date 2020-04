6 Geschenk-Ideen zum Muttertag

Geschenk-Ideen in Corona-Zeiten

+ © pixabay Bald ist Muttertag: Wir haben einige Geschenk-Ideen für euch zusammmengestellt. © pixabay

Der Muttertag rückt näher und ihr sucht noch nach einem originellen Geschenk? Wir haben mal einige Vorschläge gesammelt, die ihr auch in der aktuellen Lage gut umsetzen könnt!

Am 10. Mai ist Muttertag! Und eigentlich gibt es nur ein einzig wahres und schönes Geschenk zum Muttertag: Gemeinsame Zeit. Doch auch das ist in diesem Jahr wegen Corona alles ein bisschen anders. Vor allem dann, wenn die Eltern vielleicht schon etwas älter sind oder womöglich sogar zur Risikogruppe gehören. Dann heißt es besonders: Abstand halten.

Doch das soll natürlich nicht davon abhalten, sich trotzdem bei den tollen Müttern zu bedanken und ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Neben den Möglichkeiten, einfach anzurufen oder eine Karte zu schicken gibt es noch ein paar einfallsreichere Ideen, die sogar teilweise einen Bezug zu Kassel haben: Wir zeigen euch einige Vorschläge, wir ihr euren Müttern eine Freude machen könnt.

Blumen verschicken

+ Der Klassiker zum Muttertag: Ein schöner Blumenstrauß. © Patrick Pleul/dpa

Standard: Blumen zum Muttertag sind wohl das klassischste aller Geschenke. Anstatt eurer Mutter den Blumenstrauß persönlich zu überreichen, könnt ihr diesen auch ganz einfach online aussuchen, bestellen und liefern lassen. Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen ihr Blumen zum Muttertag bestellen und an eure Mütter liefern lassen könnt.

Etwas für die gute Küche

+ Ein Muttertagsgeschenk für Köchinnen: Verschiedene Produkte für die gute Küche. © pixabay

Die meisten Mütter kochen gern und verwöhnen die Familie mit leckeren Speisen. Wie wäre es dann mit ein paar Kochzutaten für das nächste Familienessen nach der Corona-Krise? Bei Oil & Vinegar beispielsweise könnt ihr auch im Online-Shop verschiedene Produkte für die gute Küche erwerben und direkt zu eurer Mutter nach Hause liefern lassen. Neben Ölen, Saucen und Dressings gibt es auch verschiedene Gewürz- und Kräuter-Mischungen im Sortiment.

Frischer Kaffee aus der Kaffee-Rösterei

+ Eine Geschekidee für Kaffeeliebhaberinnen: Frischer Kaffee aus der regionalen Kaffeerösterei. © pixabay

Die meisten Mütter werden sich sicher darüber freuen: Ein schönes Paket mit ausgewählten Kaffeesorten, frisch aus der regionalen Rösterei. Dieses originelle Muttertagsgeschenk könnt ihr natürlich ebenfalls online ordern und direkt zur Mutter liefern lassen. In Kassel ist das zum Beispiel bei der Kaffee-Rösterei Seegert bzw. in deren Online-Shop möglich.

Karten für's Autokino

In diesen Zeiten ein besonders originelles Geschenk und glücklicherweise gibt es das auch bald in Kassel: Ein Autokino. Am Mittwoch starten die Kasseler Kinobetreiber in Zusammenarbeit ein Autokino auf dem Festplatz Schwanenwiese in Kassel. Karten für einen passenden Film wären doch die perfekte Geschenkidee zum Muttertag! Ihr könnt sie unter anderem hier erwerben.

Foto-Geschenke als persönliche Erinnerung

+ Ein weiterer Klassiker unter den Geschenken: Ein selbstgemachtes Fotoalbum. © pixabay

Ebenfalls zu den Klassikern unter den Geschenken zum Muttertag zählen Fotos von gemeinsamen Erlebnissen als Erinnerung. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr für eure Mutter ein eigenes kleines Fotoalbum erstellt. Hier könnt ihr beispielsweise Fotos von euch gemeinsam mit eurer Mutter oder von vergangenen gemeinsamen Erlebnissen einkleben und habt somit auch gleich die Komponente des selbstgemachten Geschenkes erfüllt.

Für alle Weinliebhaberinnen

+ Muttertags-Geschenk für Weinliebhaber: Auch Wein kann man online ordern! © pixabay

Ja, auch Weine kann man online bestellen und liefern lassen! Wessen Mütter also bekennende Weinliebhaberinnen sind, der kann sich in verschiedenen Online-Shops die passenden Weine raussuchen und direkt in Mutters Wohnzimmer liefern lassen - bequemer geht es nicht. Ob die alteingesessene Lieblingsweinsorte oder mal etwas neues zum Ausprobieren, in den Internetportalen der Weinanbieter wird sicher jeder fündig.

Video: Dankeschön an alle Mütter

Von Helena Gries