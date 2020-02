Passend zum Valentinstag: 5 Liebeserklärungen, die nur Kasseler verstehen

Liebesleben

Gewisse Liebeserklärungen dürften wohl nur Menschen aus Kassel verstehen. Wir stellen 5 solcher Botschaften vor.

„Liebe Harry, Liebe“. Albus Dumbledores Worte sind die Antwort auf viele essenzielle Fragen des Lebens. So auch auf unsere: Was lässt uns den Kasseler Winter überleben? Wie überbrücken wir die Zeit vom letzten, annähernd unterhaltsamen Wintertag, Neujahr, bis zum ersten Tag ohne Schneeregen und Grauigkeit? Wie umgehen wir eine depressive Phase von Januar bis April? Wenn noch nicht mal mehr eine gelayerte Northface-Daunenjacke hilft, muss eine monströse Menge Herzenswärme her. Und weil es unter besonders eisigen Umständen besonders wohligen Liebeserklärungen bedarf, stellen wir euch hiermit 5 ganz spezielle vor:

Ich werde immer für dich da sein, genau wie „Anadolu“.

Mit dir würde ich heimlich verschwinden, wie der Obelisk vom Königsplatz.

Du machst mich glücklicher, als das Ende der Connichi.

Ohne dich ist mein Leben sinnloser, als die kleinen Brunnen auf dem Königsplatz.

Du hast mein Herz eingenommen, wie Bewohner des Landkreises die Kasseler Fußgängerzone am verkaufsoffenen Sonntag.