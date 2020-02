Leerer Kühlschrank am Wochenende?

Diese Läden in Kassel haben auch sonntags geöffnet.

Wer es unter der Woche nicht zum Einkaufen geschafft hat, muss am Wochenende nicht mit leerem Magen dastehen. Wir sagen euch, welche Läden in Kassel auch am Sonntag geöffnet haben.

Wer kennt es nicht? Man hat am Sonntag spontan ein paar Freunde eingeladen, aber keine Getränke oder Knabbereien für einen Fernsehabend im Haus. Auch nach einer anstrengenden Woche mit vielen Terminen kann man das Einkaufen mal vergessen.

Meist fällt einem der Trip zum Supermarkt erst ein, wenn der schon seit zehn Minuten geschlossen hat. Doch wir verraten euch, dass ihr in Kassel nicht bis Montag warten müsst. Wir haben euch ein paar Möglichkeiten herausgesucht, um auch sonntags das Nötigste einzukaufen.

Rossmann-Filiale

Die Rossmann-Filiale am Bahnhof Wilhelmshöhe hat ein vielfältiges Angebot.

Die Rossmann-Filiale am Willy-Brandt-Platz im Bahnhof Wilhelmshöhe ist bei vielen bekannt. Sie hat nicht nur unter der Woche bis 22 Uhr geöffnet, sondern steht euch auch sonntags von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung. Neben den üblichen Drogerieprodukten werden auch eine Auswahl an Lebensmitteln und Getränken angeboten.

Dr. Durst

Auch beim Getränkemarkt Dr. Durst in der Wilhelmshöher Allee werdet ihr sonntags mit den Nötigsten versorgt. Von 12 bis 20 Uhr kann durch das bunte Sortiment gestöbert werden.

Ihr findet dort eine große Auswahl an Getränken sowie internationale Softdrinks und Biere. Aber auch Knabberartikel für einen gemütlichen Fernsehabend oder Eis gibt es im Angebot.

Rewe To Go

Die Aral-Station Slany an der Frankfurter Straße ist der erste Standort in Kassel mit einem Rewe To Go Shop. Neben dem üblichen Sortiment wie Kaffee, Brötchen, warmen Snacks und Süßigkeiten, gibt es auch eine Auswahl an Lebensmitteln, wie Obst, Wurst, Konserven oder Käse. Sogar zubereitete Speisen wie Salat, Suppen oder Sushi sind hier erhältlich.

Wem an einem Ruhetag im Kasseler Osten die Butter fürs Frühstück ausgeht, wird ebenfalls in einem Rewe To Go Shop in der Nürnberger Straße fündig.

Späti 41

Friedrich-Ebert-Straße 41. Hier haben die Brüder v.l. Süleyman und KeremEryörük ihren 24-Stunden-Kiosk "Späti 41" eröffnet.

Im November hat Kassels erster Spätkauf in der Friedrich-Ebert-Straße eröffnet. Im Angebot des Spätkaufs sind neben den klassischen Kiosk-Artikeln, wie Getränke, Tabakwaren oder Zeitschriften, auch Lebensmittel zu finden, etwa Milch und Eier. Zusätzlich können Lottoscheine abgegeben werden und ein Hermes-Paketdienst ist vor Ort.

Hier kann nicht nur am Wochenende, sondern auch bis spät in die Nacht eingekauft werden. Sonntags ist der Späti 41 von 12 bis 18 Uhr für euch da.

Verkaufsoffener Sonntag

In Kassel gibt es außerdem mehrmals im Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag. Dann kann in der Innenstadt neben Lebensmitteln auch ein neuer Wintermantel geshoppt werden.