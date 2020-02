Tipps für den Samstagabend

Party- und Veranstaltungstipps

Groove, Punk oder doch lieber etwas Alternatives? Während in der Nordstadt Dark Wave und Elektro winken, lockt auf der Friedrich-Ebert-Straße beispielsweise die nächste Party im Koon.

Wisst ihr bereits wo es heute Abend hingehen soll? Wir haben einige Ideen für euch gesammelt:

Einkauf Aktuell im Sandershaus

Das Sandershaus bekommt heute Besuch aus der Hauptstadt: Die Punkrock-Band Einkauf Aktuell, welche aufgrund von Sänger Dirk Kranz sogar Wurzeln in Kassel hat, startet ihr Konzert um 20 Uhr. Der Eintritt erfolgt an der Hutkasse.

SMUT-Konzert in der Goldgrube

Auf dem ersten SMUT-Konzert in diesem Jahr, das steht übrigens für „schwarts Musik- und Tanzveranstaltung“, werden sich heute Abend Phileas Fogg und Leere die Ehre geben. Bei letzterem Act handelt es sich um ein Projekt der Berlinerin Daria Leere, die in der Vergangenheit auch schon als Teil der Band Monowelt auftrat. Mit Synthesizer und Drumcomputer erschafft sie ihren ganz eigenen Stil, den sie „aggressive Romantik“ nennt.

Phileas Fogg ist eine dreiköpfige Band, die vergangenes Jahr ihr Debüt-Album veröffentlichte. Bewaffnet mit Gitarre, Bass und elektronischen Klängen, verschreiben sich die Stuttgarter ganz dem Post-Punk, gespickt mit Dark Wave und Elektro, sowie persönlichen deutschen Texten.

Im Anschluss folgt dann die Aftershow-Party, auf der DJ Scanner und DJ Ravicus hinter den Plattentellern stehen werden. Der Eintritt für das Konzert beträgt 10 €, für die Aftershow-Party zahlt ihr nur die Hälfte. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.

Groove Club in der Lolita Bar

Besonders „groovy“ wird es mal wieder in der Werner-Hilpert-Straße, wenn Tobivan und DJ NOK!A mit deepen Beats für eine entspannte Atmosphäre in der „Loli“ sorgen. Um 21 Uhr geht's los.

Zu Dope! #3 by Demiro im Koon

Die noch junge Party-Reihe im Koon geht in die dritte Runde. Wie immer sorgt DJ Demiro für fette und entspannte Beats, die sich stets zum Tanzen, Feiern und Plaudern eignen. Um 22 Uhr geht's los.

Chicken Shack Vinyltainment Show in der Mutter

Wie der Name bereits erahnen lässt, widmet man sich in der Mutter heute ganz der Schallplatte. Serviert wird den Gästen dabei das Beste aus den Sechzigern, Soul, R&B und Latin Boogaloo. Verantwortlich zeigt sich dafür Harlem Rixxe. Beginn ist um 23 Uhr.

Felix Kröcher im Kleinen Onkel

Bevor es im März unter anderem auf das Megaton-Festival und Thaibreak-Festival in Thailand geht, schaut Felix Kröcher, Techno-DJ und übrigens auch Radiomoderator, heute noch einmal in Kassel vorbei und beehrt den Kleinen Onkel. Die Party startet um 23 Uhr, der Einlass kostet euch dann 8 €. Um Mitternacht zahlt ihr 10 €, zwei Stunden später wiederum 15 €. Ein etwas früherer Besuch lohnt sich also auch finanziell.