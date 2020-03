Party- und Veranstaltungstipps

+ © Pixabay Den St. Patrick's Day könnt ihr heute im Shamrock Irish Pub feiern. © Pixabay

Techno und House in der Nordstadt, eine Zeitreise im „Stübchen“ oder ein Schlückchen grünes Bier - in Kassel ist an diesem Wochenende so einiges los.

Eine bunte Auswahl erwartet euch heute in Kassel. Eine Uhrzeit sollte man sich dabei auf jeden Fall merken: 21 Uhr. Doch schaut am besten selbst, hier sind unsere Tipps für den Samstagabend:

Kassels Disko für Erwachsene im Theaterstübchen

Einst gab es in Kassel in der Sickingenstraße eine Diskothek namens Last Penny, in der hauptsächlich Black und Soul gespielt wurden, und dabei stets DJs wie Sam Moore, John A. Kelley und Mr. Brown in ihren Reihen wissen konnte. Letzterer soll im Theaterstübchen heute für eine kleine Renaissance sorgen, und den Live-Club in der Jordanstraße, zumindest für eine Nacht, in das Last Penny verwandeln.

Wer gemeinsam in Erinnerung schwelgen und sich ganz dem Sound von Mr. Brown hingeben möchte, ist im „Stübchen“ ab 21 Uhr willkommen. Der Eintritt beträgt 6 €.

Afrojamz Afrobeats Party im Kulturzentrum Schlachthof

Experimentelle Beats mit afrikanischem Einfluss sind genau euer Ding? Dann ab in die Nordstadt, denn im Schlachthof sorgen heute DJ Charly, DJ Oo, DJ Afrodelike und MC Gbolo für einen authentischen Sound.

Um 21 Uhr geht's los, eine Karte kostet 5 €.

Paddy's Weekend Karaoke Party im Shamrock

Hach ja, St. Patrick's Day - der Tag, an dem feierlustige Menschen gerne mal auf Irisch tun, möglichst viel Grün tragen und sogar grünem Bier kaum abgeneigt sind. Das Shamrock jedoch hat als Irish Pub ja durchaus eine Berechtigung das Ganze größer aufzufahren, weswegen euch aus der Bürgermeister-Brunner-Straße nicht nur eine Sonderausgabe der wöchentlichen Karaoke-Party winkt, sondern auch MacPiet, der hochgewachsene Mann mit Dudelsack, mit am Start ist.

Lust mitzufeiern? Die St. Paddy's Party beginnt um 21 Uhr. Eine Tischreservierung wird vom Veranstalter dringend empfohlen.

Groove Club mit Stephan Laub & Sebastian Gärtner

Hinter den Plattentellern der dieswöchigen Ausgabe des Groove-Clubs steht dieses Mal ein Doppelpack: Sebastian Gärtner und Stephan Laub. Beide stehen für feinste House-Musik und wollen richtig Schwung in die „Loli“ bringen.

Beginn ist um 21 Uhr.

Elektronische Welten im Kleinen Onkel

Die Reise in elektronische Welten geht weiter. Euer Tour-Guides sind in dieser Nacht die DJs Kai Henniges, Jannik, Utan Orang b2b Naturtrüb, Hackfreed und T. Harthouse b2b Inspektor Marek. Von treibendem House bis hin zu ehrlichem Techno ist im Onkel heute alles vertreten.

Los geht's um 23 Uhr.

obscene - 1 Jahr im Club Unten

Das Unten feiert ein Jahr obscene, und fährt deswegen ganz dick auf: Inhalt der Nacht, Echoes of October, JVN, Felix Kropf und Verner legen auf und werden euch die ganze Nacht auf Trab halten.

Die Party in der alten Tofufabrik startet um 23.30 Uhr.