Party- und Veranstaltungstipps

+ © Pixabay Tipps für den Samstagabend zum Schaltjahr. © Pixabay

Geburtstagsparty im Irish Pub oder Schaltjahr-Rave im Kleinen Onkel: Wir zeigen euch unsere Empfehlungen für einen gelungenen Abend in Kassel.

Für alle, die an diesem Samstagabend Ausgehen möchten, haben wir passend zum Schaltjahr am 29. Februar ein paar Veranstaltungstipps gesammelt. Hier ist unser Überblick:

15 Jahre Irish Pub

Heute feiert das Irish Pub in der Friedrich-Ebert-Straße seinen 15. Geburtstag. Seit 15 Jahren bietet die Bar Karaoke, Musik, Party und Rätsel-Spaß. Dafür gibt es heute Abend Live-Musik von Phil Solo mit akustischem Indierock auf Deutsch und Englisch. Los geht es ab 21 Uhr.

Marcelinus im Sandershaus

Der Musikpädagoge Marcelinus bietet euch heute Abend in der Sandershaus Bar ein buntes und abwechslungsreiches Programm aus Musik, Sprache und Malerei. Beginn der künstlerischen Veranstaltung ist ab 20 Uhr. Der Eintritt erfolgt in Form einer Spende in die Hutkasse.

Frequenz 80 in der Goldgrube

Heute gibt es elektrische Klänge auf die Ohren, denn es heißt wieder Synthie-Pop am Samstag. DJ Tom X beschallt die Goldgrube mit Pop, Wave und NDW aus Charts und Underground. Der Eintritt kostet fünf Euro, los geht es ab 22 Uhr.

Groove Club in der Lolita Bar

Bereits vergangenen Samstag hat Rami Cian den Ballsaal in der "Loli" abgeräumt. Das soll heute Abend wiederholt werden mit abwechslungsreichen Sounds. Die Veranstaltung startet ab 21 Uhr.

Schaltjahr-Rave im Kleinen Onkel

Der Kleine Onkel hat wieder einige DJs mit elektronischer Tanzmusik eingeladen - diesmal zum Schaltjahr-Rave. Mit dabei sind Thomas Lizzara aus Berlin, Qipetto und Leon Amthauer.

Beginn der Veranstaltung ist ab 23 Uhr. Von 23 bis 0 Uhr gibt es sogar freien Eintritt, von 0 bis 2 Uhr kostet er dann acht Euro und ab 2 Uhr zehn Euro.

Schallfabrik im Unten

Auch im Club Unten gibt es einen Rave passend zum Schaltjahr. Auf zwei Floors gibt es ungebremsten Qualitätsbass von DJs wie Jerome Hill aus London. Zudem spielt Stammheim-Urgestein Norman Müller heute Abend sein erstes Live-Set. Los geht es ab 23.55 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Schaltjahr-Party im Musikpark A7

Mit verschiedenen Rabatten am Einlass lockt der Musikpark A7 zu seiner Schaltjahr-Veranstaltung. Ob Elektro, Black Music oder Charts - heute Abend ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht es ab 23 Uhr. Informationen zum Eintritt findet ihr hier.

DJ Kay Fresh im York

Im York heizt der Planet Radio DJ Kay Fresh so richtig für euch ein. Um das gebührend zu feiern, gibt es die ganze Nacht fünf Shots für fünf Euro. Bis Mitternacht kostet der Eintritt sechs Euro, danach acht Euro. Um 23 Uhr gehts los.

Disko für Erwachsene im Theaterstübchen

Im Theaterstübchen erwartet euch Kassels Disko für Erwachsene. Mit House Musik sorgt DJ Fränky für passenden Sound. Der Eintritt beträgt sechs Euro, los geht es ab 21 Uhr.

Trash Magnifique im Kulturzentrum Färberei

Um das Schaltjahr so richtig zu feiern, bietet euch die Färberei eine 90s/2000s Party. Dafür haben sie exklusiv einen "Trash-Shot" für euch vorbereitet. Den Eintritt gibt es für fünf Euro, für Studenten beträgt er vier Euro. Einlass ist um 22 Uhr.