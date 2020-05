Behinderungen auf der Ludwig-Mond-Straße: Am Montag beginnt der Kanalbau

Nur eine Spur pro Fahrtrichtung bleibt offen

+ © HNA Kanalbaumaßnahmen in der Ludwig-Mond-Straße © HNA

In der Ludwig-Mond-Straße in Kassel startet am Montag (11.05.2020) die Kanalsanierung. Es gibt nur eine Fahrspur pro Richtung.

Update vom Sonntag, 10.05.2020, 14.15 Uhr: Auf der Ludwig-Mond-Straße gibt es ab Montag eine Großbaustelle, die für Behinderungen sorgen wird. Dann geht es in beide Richtungen nicht mehr wie bisher zweispurig, sondern nur noch einspurig voran.

Nach Angaben der Stadt wird in den nächsten Wochen zwischen der Eberhard-Wildermuth-Straße und der Bosestraße der Kanal erneuert. Das dauert voraussichtlich bis Ende Juli. In Fahrtrichtung Auestadion wird ab der Bantzerstraße nur noch eine Fahrspur der Ludwig-Mond-Straße zur Verfügung stehen.

Kanalsanierung Ludwig-Mond-Straße: Erhebliche Behinderungen für den Verkehr

Diese Spur wird dann in Höhe der Eberhard-Wildermuth-Straße auf die Gegenfahrbahn geleitet. Dadurch steht voraussichtlich für die gesamte Bauzeit zwischen Eberhard-Wildermuth-Straße und Bosestraße für beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Wer vom Auestadion über die Ludwig-Mond-Straße fährt, kann wegen der Baustelle nicht mehr nach links Richtung Park Schönfeld in die Bosestraße abbiegen.

Aus der Bosestraße, der Eberhard-Wildermuth-Straße sowie der Bantzerstraße wird man jeweils nur nach rechts auf die Ludwig-Mond-Straße abbiegen dürfen. Das ist entsprechend beschildert. Wegen der Bauarbeiten muss die Fußgängerampel in Höhe der Eberhard-Wildermuth-Straße ausgeschaltet werden. Während der Bauzeit gibt es ein paar Meter weiter eine Ersatzanlage.

Kanalsanierung Ludwig-Mond-Straße: Straßenverkehrsbehörde bittet um erhöhte Vorsicht

Die Straßenverkehrsbehörde bittet wegen der geänderten Verkehrsführung in diesem Bereich um erhöhte Vorsicht. Rechtzeitig vor diesen Arbeiten ist die Baustelle an der Frankfurter Straße zwischen Raiffeisenstraße und Auestadion fertig geworden. Hier wurden Versorgungsleitungen erneuert. Wegen der Bauarbeiten im Bereich der Ludwig-Mond-Straße wird die Buslinie 25 der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) von diesem Montag bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli in Fahrtrichtung Kirchweg über die Ludwig-Mond- und die Feerenstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Botanischer Garten“ wird in die Georg-Thöne-Straße verlegt. In Richtung Auestadion fahren die Busse der Linie 25 laut KVG auf ihrer regulären Route.

Erstmeldung vom 28.04.2020, 10.35 Uhr: In der Ludwig-Mond-Straße findet zwischen der Eberhard-Wildermuth-Straße und der Bosestraße in der Zeit von Montag, 11. Mai 2020, bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli 2020, Kanalbaumaßnahmen statt. In Fahrtrichtung Auestadion wird ab der Bantzerstraße nur noch eine Fahrspur der Ludwig-Mond-Straße zur Verfügung stehen, diese wird dann in Höhe der Eberhard-Wildermuth-Straße auf die Gegenfahrbahn geleitet.

Kanalsanierung Ludwig-Mond-Straße: Nur eine Fahrspur pro Richtung frei

Dadurch steht voraussichtlich für die gesamte Bauzeit zwischen Eberhard-Wildermuth-Straße und Bosestraße für beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von der Ludwig-Mond-Straße, aus Richtung Auestadion kommend, kann nur geradeaus oder nach rechts in die Bosestraße gefahren werden, das Linksabbiegen Richtung Park Schönfeld ist nicht möglich. Aus der Bosestraße, der Eberhard-Wildermuth-Straße sowie der Bantzerstraße kann der Individualverkehr jeweils nur nach rechts auf die Ludwig-Mond-Straße fahren.

Das Linksabbiegen oder das Queren der Ludwig-Mond-Straße ist an diesen Örtlichkeiten nicht möglich. Aufgrund der Baumaßnahme muss die vorhandene Fußgängersignalanlage Höhe Eberhard-Wildermuth-Straße ausgeschaltet werden. Es wird für die Bauzeit eine Ersatzanlage in Fahrtrichtung Auestadion vor der Eberhard-Wildermuth-Straße geben. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und um erhöhte Vorsicht.

Kanalsanierung Ludwig-Mond-Straße: Linie 25 fährt Umleitung

Wegen der Baumaßnahme wird die Linie 25 von Montag, 11. Mai 2020, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli 2020, im Laufe des Tages, in Fahrtrichtung Kirchweg über die Ludwig-Mond- und die Feerenstraße umgeleitet. Die Haltestelle "Botanischer Garten" wird in die Georg-Thöne-Straße verlegt. In Richtung Auestadion verkehren die Busse der Linie 25 auf ihrer regulären Route. Mit der NVV-App können sich Fahrgäste über den aktuellen Fahrplan informieren und einen Fahrschein kaufen. Informationen zum ÖPNV-Angebot bieten außerdem die Homepage der KVG unter: www.kvg.de und das NVV Servicetelefon unter 0800-939-0800. (nh)