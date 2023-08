Essen für die Evakuierten: 1000 mal Hähnchen und Ratatouille

Von: Claudia Feser

Gemeinsam kochen: Michael Tröbs (links) vom DRK und Ralf Sartorius von den Johannitern kochten mit ihren Kollegen 1000 Portionen Mittagessen in den Feldküchen. © Claudia Feser

7500 Menschen mussten wegen der Bombensprengung in Rothenditmold evakuiert werden. Das Versorgungsteam um Feldkoch Ralf Sartorius war fürs Mittagessen zuständig.

Kassel – Ralf Sartorius ist einer von vielen ehrenamtlichen Helfern, die nahezu rund um die Uhr im Einsatz waren. Der 46-Jährige aus Spiekershausen, der für die Johanniter Rettungswagen fährt, ist ausgebildeter Feldkoch. Gestern Mittag hat er mit 15 Kollegen 1000 Portionen für Betreuer und Evakuierte gekocht, so viele Portionen wie noch nie in seiner Dienstzeit. Seine letzten Feldküchen-Einsätze waren beim Altstadtfest und bei den Konzerten von Sarah Connor und Sting. Da hatte er je 80 Portionen für die Betreuer gekocht.

Wer entscheidet, was gekocht wird? „Der Koch entscheidet, also ich“, sagt Sartorius und lacht. Für den Weltkriegsbomben-Großeinsatz hat er sich für Nudeln mit Hähnchenstreifen und Paprika in Rahmsoße sowie Ratatouille-Pfanne für Vegetarier entschieden.

Am frühen Morgen war er mit den Kollegen in den Großmarkt gefahren, um fürs Mittagessen einzukaufen. Es war ein Großeinkauf: 80 Kilogramm Nudeln, 80 Kilo Hähnchen, 150 Kilo Paprika, 60 Kilo Zwiebeln, 40 Kilo Pilze. Und Gewürze. Und Einweggeschirr: Schüsseln, Messer, Gabeln, Löffel. Denn auf 1000 Portionen waren weder das DRK noch die Johanniter vorbereitet. 250 Portionen seien kein Problem, aber 1000 seien eine Großlage, meinte Sartorius.

Gestern Vormittag wurde von den Helfern des DRK und der Johanniter das Hähnchenfleisch vorbereitet und Gemüse geputzt und geschnippelt. Anschließend wurde in den mobilen Küchenmodulen mit den vier 85 Liter-Behältern gebraten und gekocht. Die Feldküchen waren in der großen Lagerhalle des DRK-Kreisverbands Kassel-Wolfhagen in Waldau aufgebaut. Von dort wurden die Portionen in die Verpflegungsstellen documenta-Halle, Heinrich-Schütz-Schule, Wilhelmsgymnasium und Elisabeth-Knipping-Schule gefahren, damit sich alle stärken konnten. Natürlich wurde auch das Koch-Team verpflegt. Es war zudem reichlich Kaffee eingekauft worden. Den hatte auch Ralf Sartorius nötig: Er habe am Donnerstag von 7 bis 16 Uhr Rettungsdienst gefahren. Im Feierabend – er war mit seiner Freundin im Kino, in einem Horrorfilm – ging plötzlich sein Melder los. Also wieder auf zu den Johannitern. Um 1.30 Uhr war er zu Hause. Noch zweieinhalb Stunden Schlaf, und es ging wieder los – in der Gewissheit: „Das wird wieder ein langer Tag.“ (Claudia Feser)