Mit Auto seines Vaters: 15-Jähriger fährt in Kassel auf Polizisten zu

Von: Kathrin Meyer

Ein Jugendlicher ist in Kassel mit dem Auto seines Vaters geflüchtet. © Carsten Rehder / dpa

Ein 15-Jähriger am Steuer des Autos seines Vaters hat am Donnerstag in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Gegen 21.20 Uhr gingen Meldungen bei der Polizei ein, dass im Struthbachweg offenbar ein Jugendlicher in hohem Tempo mit einem Auto unterwegs sei. Als die Polizei eintraf, fuhr das Fahrzeug gerade über eine Grünfläche. Während sich ein Polizist dem inzwischen stehenden Auto annäherte, gab der Fahrer Gas und fuhr auf ihn zu. Der Mann konnte zur Seite springen.

Der Fahrer setzte dann seine Flucht mit dem Auto fort. Wie sich später herausstellte, hatte er zuvor schon einen Transporter touchiert. Zudem hatte im Quellbachweg eine Radfahrerin dem Auto gerade noch ausweichen können und war dabei im Graben gelandet. Sie wurde leicht verletzt.

Nachdem sich das Auto auf dem schmaler werdenden Weg festgefahren hatte, konnte die Polizei den Jugendlichen stoppen. Das Auto wies inzwischen Beschädigungen auf. Der 15-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten. Die Ermittlungen, auch wie der 15-Jährige in den Besitz des Autos gekommen war, dauern an. (Kathrin Meyer)