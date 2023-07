Polizei beschlagnahmt 15 Kilo Marihuana in Wohnung in Kassel

Von: Kathrin Meyer

(Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei hat in einer Wohnung in Kassel 15 Kilo Marihuana beschlagnahmt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von 150.000 Euro.

Kassel - Weil der Verdacht besteht, dass dort mit Drogen gehandelt wird, ist am Donnerstagabend eine Wohnung in der Nürnberger Straße in Kassel durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler 15 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von 150.000 Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Gleichzeitig nahmen Spezialkräfte der Polizei zwei tatverdächtige Männer in der Wohnung fest.

Der 21-Jährige mit albanischer Staatsangehörigkeit und der 25-Jährige französische Staatsbürger sollten am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft entscheidet.

Eingeleitet worden war das Verfahren, nachdem ein Hinweis auf mögliche Drogengeschäfte in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus bei der Polizei eingegangen war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel war ein Durchsuchungsbeschluss erlassen worden, der mit Spezialkräften vollstreckt wurde. Die Tatverdächtigen haben in Deutschland keinen Wohnsitz und waren nach derzeitigem Ermittlungsstand ausschließlich für den Drogenhandel eingereist.

In der durch die Festgenommenen angemieteten Wohnung beschlagnahmten die Beamten neben den Drogen Handys, Utensilien für die Verpackung und den Verkauf des Rauschgifts sowie mehrere Tausend Euro mutmaßliches Drogengeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Kathrin Meyer)