175 Jahre Lokomotivbau in Kassel: von Henschel bis Alstom

Von: Thomas Siemon

Transport mit echten Pferdestärken: Das Gemälde von Theodor Matthei zeigt die Auslieferung einer Henschellok im Jahr 1865. Quelle: Stadtmuseum © Repro

Der Name Henschel ist verschwunden, wofür er stand, ist geblieben: Lokbau hat Tradition in Kassel. Wie werfen einen Blick zurück und nach vorn.

Kassel – Es war eine der wichtigsten Reisen in der Firmengeschichte von Henschel. 1832 machte sich Carl Anton Henschel von Kassel aus auf den Weg nach England. Dort traf er mit George Stephenson einen Bruder im Geiste. Der begnadete Ingenieur hatte in England die erste brauchbare Eisenbahn gebaut. Ein Vorbild für Carl Anton Henschel, der bereits mit selbst konstruierten Hochdruckdampfmaschinen experimentiert hatte und der davon träumte, beim Bau einer Eisenbahn von der Nordsee über Kassel bis nach Bayern dabei zu sein. Deshalb informierte er sich in England über die Spitzentechnologie seiner Zeit, sah aber auch, unter welch erbärmlichen Verhältnissen die Arbeiter lebten und wie sie bis zur Erschöpfung schuften mussten. Für ihn stand früh fest, dass er vieles anders machen wollte.

Bis zur ersten eigenen Lokomotive sollte es nach dem England-Besuch noch einige Jahre dauern. Carl Anton Henschel stellte zunächst die Weichen für eine Erweiterung der Firma. Er kaufte das Gelände zwischen der unteren Mönchebergstraße und der Ahna. Im Zentrum der neuen Fabrikanlage entstand der Kuppelbau des neuen Gießhauses. Das ersetzte den 1836 bei einem Großbrand zerstörten Vorgängerbau an der Weserstraße.

Der im Inneren 13 Meter hohe Kuppelbau wurde mit seiner Ziegelsteinarchitektur zum Vorbild für viele andere Industriegebäude. Er existiert bis heute und wird als Veranstaltungsraum von der Kasseler Universität genutzt. Durch die neue Fabrik, die 1837 in Betrieb genommen wurde, stieg die Zahl der Henschel-Mitarbeiter auf 200. Die Geschäfte liefen gut, Anbauten für die Kesselschmiede und die Lokomotivmontage kamen hinzu, das Fabrikgelände wurde noch einmal vergrößert.

Mit dem Drache fing es an

Das Jahr 1848 gilt als Meilenstein der Kasseler Industriegeschichte. Am 29. Juli wird mit dem „Drache“ die erste Lokomotive aus der Henschel-Produktion fertig. Entscheidend daran beteiligt war der englische Ingenieur James Brook, den Henschel drei Jahre zuvor eingestellt hatte.

Lokomotivgeschichte im Technikmuseum Kassel: Der Nachbau zeigt die erste bei Henschel gebaute Lokomotive. Der Drache war vor 175 Jahren eine technische Meisterleistung. © Andras Fischer

Bestellt wurde der Drache für die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn. Es war aus heutiger Sicht eine abenteuerliche Auslieferung. Einen eigenen Gleisanschluss bekam Henschel erst 24 Jahre später. Im Sommer 1848 zogen bis zu 100 Pferde die Lokomotive auf einem schweren Rollwagen vom Fabrikgelände durch die halbe Stadt.

Über die Untere Königsstraße, den Königsplatz und die für diesen Transport fast schon steile Kölnische Straße hinauf bis zu einem noch provisorischen Gleisanschluss quälten sich die Zugpferde. Acht Tage lang dauerte der Transport, der von vielen Schaulustigen beobachtet wurde. Ein Schauspiel, das sich in den folgenden Jahren noch häufiger wiederholen sollte. Der Maler Theodor Matthei (1857 bis 1920) hat einen Lokomotiventransport aus dem Jahr 1865 verewigt. Die Darstellung zeigt das Pferdegespann mit der schweren Last auf dem Weg durch die Untere Königsstraße in Höhe der 1839 erbauten Synagoge.

Leichter wurde die Auslieferung von Lokomotiven erst, als Henschel sein eigenes Gleis bekam. Als der erste Drache in Kassel gebaut wurde, gab es nicht mal einen Bahnhof.

Der Kasseler Hauptbahnhof wurde 1856 eingeweiht, 1872 kam der für Henschel nähere Unterstadtbahnhof im Bereich zwischen Wolfhager Straße, Mombachstraße und Westring hinzu. (Thomas Siemon)