19-Jährige von Auto angefahren

Kassel. Eine 19-Jährige aus Kassel ist am Montag beim Überqueren der Fiedlerstraße von einem Auto angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte sie mit Verdacht auf eine Beinfraktur in ein Krankenhaus.

Laut Polizeisprecher Matthias Mänz überquerte die Fußgängerin gegen 17.40 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes die Fahrbahn. Da sich der Verkehr vom Kreuzungsbereich zurückstaute, ging sie zwischen den wartenden Autos hindurch. Offenbar erkannte sie nicht, dass zeitgleich eine 23-Jährige aus Ahnatal mit ihrem Golf links an den wartenden Autos vorbei in Richtung Eisenschmiede fuhr. Dabei erfasste der Pkw die Fußgängerin frontal.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich beide Frauen nicht verkehrsgerecht verhalten haben könnten. Die Fußgängerin überquerte die Fahrbahn möglicherweise, ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr zu achten, während die Autofahrerin im Verdacht steht, trotz unklarer Verkehrslage überholt zu haben.

